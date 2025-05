Bari, all’I.P. Ettore Majorana la premiazione del “Miglior menù nella prevenzione oncologica” con la LILT

Domani, mercoledì 21 marzo alle ore 11, presso l’Istituto Professionale “Ettore Majorana” di Bari, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso “Il Miglior menù nella prevenzione oncologica”, evento conclusivo del progetto nazionalee del percorso educativo sperimentale, avviato lo scorso 27 marzo sul territorio barese.

L’iniziativa, promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il supporto di Re.Na.I.A. e la collaborazione dell’I.P. Majorana, si inserisce all’interno del programma “CIBO: Gusto e Salute”, rivolto agli Istituti Alberghieri italiani per promuovere stili alimentari sani e consapevoli tra le giovani generazioni.

Protagonisti del progetto

A partecipare attivamente sono stati 20 studenti della classe 3A ENO, guidati dalla prof.ssa L. Lucchese, docente di Scienze dell’Alimentazione, e dai professori di cucina F. Caputo e C. Cannone, con il supporto dei docenti di sostegno I. Attolini, N.S. Bruno e C. Piscazzi. Decisivo anche il ruolo della dirigente scolastica Paola Petruzzelli e della prof.ssa L. Loseto, referente per la salute dell’Istituto e membro della Consulta Nazionale LILT di Educazione tra Pari.

Formazione, laboratori e benessere

Sotto la supervisione scientifica della dott.ssa Rosa Loredana Digiulio, referente LILT Bari, il progetto ha previsto una serie di laboratori tematici, con l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e competenze per la creazione di menù salutari orientati alla prevenzione delle malattie oncologiche.

Due i moduli cardine del percorso:

“Cibo ed Emozioni” , incentrato sulla relazione tra alimentazione, emozioni e cultura;

“I 5 Colori nel Piatto”, dedicato alla valorizzazione della varietà cromatica degli alimenti, con focus sulle proprietà nutrizionali di frutta e verdura, e un approfondimento sulla nutrizione durante le malattie oncologiche, a cura della dott.ssa Maria Grazia Forte, dirigente medico ASL Bari – UOS SIAN Area Nord.

La premiazione

Durante l’evento finale del 21 marzo, gli studenti metteranno in pratica quanto appreso partecipando al concorso “Il Miglior menù nella prevenzione oncologica”, che premierà il menù più equilibrato, creativo e salutare.

A consegnare il riconoscimento saranno figure di rilievo a livello nazionale e regionale:

Francesco Schittulli , presidente nazionale LILT;

Marisa Cataldo , presidente LILT Bari;

Giuseppina Lotito , dirigente amministrativa dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Maria Grazia Forte, dirigente medico responsabile U.O.S. Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN Area Nord – ASL Bari.

Il progetto ha beneficiato anche del contributo specialistico della dott.ssa Gabriella Di Bari, nutrizionista oncologica LILT Bari, e della psicologa dott.ssa A. Cosola, esperta in promozione della salute e apprendimento.

Degustazione finale e partecipazione attiva

A completare la giornata, una degustazione dei piatti preparati dagli studenti, a cui prenderanno parte anche i giovani del settore accoglienza e audiovisivo dell’Istituto, membri della Consulta nazionale di educazione tra pari della LILT.

L’evento rappresenta una sintesi virtuosa di educazione alimentare, prevenzione, inclusione scolastica e formazione professionale, con l’invito a tutta la comunità educativa e cittadina a riflettere sull’importanza delle scelte alimentari nella promozione della salute.

📍 I.P. Ettore Majorana – Bari

🗓️ Mercoledì 21 marzo 2025, ore 11:00

📞 Per info: Ufficio Stampa LILT Bari – 338 944 1133

Con invito alla pubblicazione e diffusione.