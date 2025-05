Putignano: Carta d’Identità anche nel weekend grazie al CIE Day

Un’occasione in più per i cittadini di Putignano di mettersi in regola con i documenti: sabato 24 maggio (16:00–19:00) e domenica 25 maggio (8:30–12:30) sarà possibile richiedere la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) anche senza prenotazione.

L’iniziativa rientra nell’ambito del CIE Day, promosso a livello nazionale per agevolare la diffusione della Carta d’Identità Elettronica e offrire ai cittadini un accesso facilitato ai servizi anagrafici, anche nel fine settimana. L’Amministrazione Comunale di Putignano ha deciso di aderire con un’apertura straordinaria degli sportelli comunali.

Come ottenere la CIE

Per richiedere o rinnovare il documento elettronico, è sufficiente presentarsi all’Ufficio Anagrafe in Comune muniti di:

Una fototessera recente ;

La vecchia Carta d’Identità (oppure la denuncia di smarrimento, se non più in possesso del documento).

Il costo per il rilascio è di €22,50, pagabile tramite POS. Se la richiesta viene effettuata con un anticipo superiore a sei mesi rispetto alla naturale scadenza del documento, il costo sale a €28,00 e la nuova CIE avrà un anno in meno di validità.

Per il rilascio ai minori, è necessaria la presenza di entrambi i genitori oppure la delega di uno, corredata da copia del documento d’identità del delegante.

Durante le giornate del CIE Day sarà anche possibile recuperare PIN e PUK della propria carta elettronica, in caso di smarrimento.

Un documento digitale, sicuro e europeo

La Carta d’Identità Elettronica non è solo un documento di riconoscimento: è una chiave digitale per l’accesso ai servizi pubblici online, valida in tutta Europa e dotata dei massimi standard di sicurezza. Con la CIE, ogni cittadino può autenticarsi digitalmente su portali della Pubblica Amministrazione e accedere ai servizi digitali in modo semplice e sicuro.

Ritiro tessere elettorali

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, negli stessi orari sarà aperto anche l’Ufficio Elettorale, dove sarà possibile ritirare la propria tessera elettorale.

📍 Dove: Ufficio Anagrafe – Comune di Putignano

🗓️ Quando:

Sabato 24 maggio: ore 16:00 – 19:00

Domenica 25 maggio: ore 8:30 – 12:30

Un’iniziativa concreta per avvicinare la cittadinanza ai servizi digitali e rendere la burocrazia più accessibile anche nel tempo libero.