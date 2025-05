Bari, bimbo dimenticato sullo scuolabus per oltre tre ore: autista e assistente rischiano il processo

BARI – Rischiano un processo per abbandono di minore l’autista di uno scuolabus e la sua assistente, accusati di non aver controllato che a bordo del mezzo ci fosse ancora un bambino di tre anni, lasciato per oltre tre ore sotto il sole. I fatti risalgono all’11 ottobre 2023, quando il piccolo, che frequentava un asilo, fu dimenticato all’interno dello scuolabus parcheggiato nel deposito comunale dopo il giro del mattino.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il bambino sarebbe rimasto da solo nel veicolo dalle 9 alle 12:20, in lacrime e in evidente stato di disagio a causa del caldo. A trovarlo furono gli stessi operatori del mezzo, che si sarebbero accorti della sua presenza solo in tarda mattinata.La madre del bambino, assistita dagli avvocati Giuseppe Montebruno e Roberto Signorile, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, dando avvio all’indagine che ha portato ora la vicenda in udienza predibattimentale. Nel corso della seduta odierna sono state sollevate alcune eccezioni dalle difese degli imputati, ma il procedimento non si ferma: il giudice ha rinviato l’udienza al 10 luglio, data in cui si deciderà se procedere con il rinvio a giudizio.Il caso ha sollevato forti reazioni in città e tra i genitori degli alunni, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei trasporti scolastici e sulla necessità di maggiore attenzione nel controllo dei bambini durante i tragitti.