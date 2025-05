Ostuni, arriva la seconda edizione del 'Vintage Market Bari on Tour'

La mostra mercato ispirata alla cultura del riciclo e dedicata agli appassionati degli oggetti del passato





OSTUNI (BR) - La seconda edizione del Vintage Market Bari On Tour, organizzato da Bidonville Vintage Store con il patrocinio e contributo del Comune di Ostuni Assessorato Turismo e Cultura, si terrà a Ostuni sabato 24 e domenica 25 maggio, presso la Villa Comunale Sandro Pertini – (sabato dalle 12:00 alle 22:00 e domenica dalle 9:00 alle 21:00).





La cornice del Vintage Market racchiuderà circa 80 espositori, presentando una vasta gamma di articoli tra cui: Abbigliamento vintage, Artigianato creativo, Prodotti hand made, Modernariato, Illustrazioni, Collezionismo di dischi, libri, fumetti e altro, Remake, Articoli second hand, Fashion designer, Bio Cosmesi.





Sarà un week end pieno di sorprese che consentirà ai visitatori di immergersi nelle proprie passioni alla ricerca del tesoro nascosto, del capo vintage a cui dare un'altra vita o semplicemente di curiosare tra gli oggetti e le collezioni dei tantissimi espositori che riportano alla mente ricordi piacevoli del passato, con un unico denominatore comune: la sostenibilità.





Lo slogan della manifestazione "Vintage is the way to save Planet" è un concetto che esprime l’opportunità di dare nuova vita agli oggetti e ai beni del passato, al di là dell’amore per il vintage, e di utilizzare ancora una volta prodotti sani, utili e funzionanti per il bene del pianeta. Pertanto il Vintage Market Bari non è un semplice mercatino dell’usato ma un contenitore in cui si incontrano passioni e interessi caratterizzati dal passare del tempo che vengono valorizzati e rilanciati sul mercato. Sarà anche una vetrina per giovani artisti e nuove realtà che propongono artigianato creativo, come pure per appassionati di moda e musica che vogliono condividere questa esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole.





Oltre all'area market il programma sarà ricchissimo di altre attività nelle varie aree tematiche:

- AREA KIDS che ospiterà (sabato e domenica) vari laboratori e spettacoli gratuiti

- AREA MUSIC con DJ Set only vinyl, Live band e artisti e ballerini di Lindy Hop

- AREA FOOD PLASTIC-FREE a cura di Bp events

- NOVITA’ DI QUESTA EDIZIONE AREA LABORATORI PER ADULTI con creazioni artigianali

- AREA TALK sul tema della fast fashion con proiezioni di denuncia Junk armadi pieni





Inoltre Radio RKO, durante tutto l’evento, avrà una propria postazione fissa da cui trasmetterà una diretta che vedrà ospiti i protagonisti dell’evento, gli organizzatori, gli standisti e gli stessi visitatori. A condurre il programma Carlo Chicco & friends con la regia di Paola Pagone.





L’ingresso al Vintage Market è gratuito.





Qui di seguito il programma dettagliato:





Sabato, 24 Maggio (ore 12:00 - 22:00)

12:00: Inaugurazione e diretta con gli assessori a cura di Carlo Chicco e Radio RKO

12:30 | AREA KIDS Laboratorio creativo Pea.dè (tutti i laboratori e le attività nell'area kids sono gratuite e adatte ai bambini dai 4 anni in su. Per info e prenotazioni Pompea 3204822783)

Dalle 12:00 – 15:00 | AREA MUSICA DJ Set: Vito Santamato

16:00 | AREA KIDS Laboratorio creativo Pea.dè (tutti i laboratori e le attività nell'area kids sono gratuite e adatte ai bambini dai 4 anni in su. Per info e prenotazioni Pompea 3204822783)

17:00 |AREA KIDS Spettacolo Lisa Ben Ci Venni

17:00 | AREA LABORATORIO ADULTI Laboratorio a cura di Dame Jewels (creazione di gioielli) – info e prenotazioni 3347679243

18:00 | AREA MUSIC Live Band: Smooth & Blues

18:30 | AREA LABORATORIO ADULTI Laboratorio di macramè a cura di Letizia Costantino Maison Elle Couture – info e prenotazioni 3491242576

19:30 | AREA MUSIC Live Band: The Rumblers





Domenica, 25 Maggio (ore 9:00 - 21:00)

11:00 | AREA KIDS Laboratorio creativo Pea.dè (tutti i laboratori e le attività nell'area kids sono gratuite e adatte ai bambini dai 4 anni in su. Per info e prenotazioni Pompea 3204822783

12:00 | AREA KIDS Spettacolo Room to Play

12:00 |AREA LABORATORIO ADULTI Laboratorio di Ceramica FIORI, FOGLIE E… CERAMICA con Leonardo Tondo. Un’esperienza sensoriale e creativa per realizzare oggetti unici imprimendo natura sull’argilla - info e prenotazioni 3293854738

Dalle 13:00 alle 15:00| AREA MUSIC DJ Set: Carlo Chicco

16:00 | AREA KIDS Laboratorio creativo Pea.dè (tutti i laboratori e le attività nell'area kids sono gratuite e adatte ai bambini dai 4 anni in su. Per info e prenotazioni Pompea 3204822783

17:00 | AREA KIDS Spettacolo Room to Play

17:00 | AREA LABORATORIO ADULTI Laboratorio per Creare un Oleolito Naturale con Helichrysum Stoechas – a cura di ZaRina info e prenotazioni 3299368023

18:00 | AREA MUSIC Live Band: Spaghetti Brothers

19:30 | AREA MUSIC Esibizioni di ballo Lindy Hop con Be Swing Taranto