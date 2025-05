Bari, il 30 maggio convegno sull’Intelligenza Artificiale tra formazione, lavoro e salute: al centro l’Europa del futuro

– “” è il titolo dell’importante convegno che si terràpresso l’. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’europarlamentare del, componente del gruppo europeo, con il supporto del

Un dibattito aperto su un futuro che è già presente

L’appuntamento mira a stimolare un confronto ampio e partecipato sull’impatto sempre più profondo che l’Intelligenza Artificiale (IA) ha sulla nostra quotidianità, ponendo l’accento su formazione, lavoro e sanità: tre pilastri su cui si gioca il futuro delle politiche europee e nazionali.

Ad aprire i lavori sarà la stessa Valentina Palmisano con un’introduzione ai temi centrali del convegno. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Bari, Vito Leccese, e dell’assessore Nicola Grasso. A moderare l’incontro sarà Stefania Girone, rappresentante del M5S Bari.

Esperti, parlamentari e accademici a confronto

Il programma dell’evento prevede gli interventi di numerose figure di spicco della politica, della ricerca e dell’imprenditoria:

Gianmauro Dell’Olio e Leonardo Donno , deputati del Movimento 5 Stelle

Lorenzo Mineo , tesoriere di Eumans

Gaia Costantino , cofondatrice e amministratrice di Women Lead

Marco de Gemmis , docente del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari Aldo Moro

Alessandro Sbarro , assegnista di ricerca presso il CNR di Lecce

Stefano Rampoldi, ingegnere biomedico e CEO di Somamed

Intelligenza Artificiale: opportunità e sfide

L’Intelligenza Artificiale è oggi considerata una delle tecnologie più strategiche per la crescita sostenibile e l’innovazione, sia a livello europeo che nazionale. Dalla sanità alla scuola, dalla produzione industriale all’organizzazione del lavoro, l’IA pone sfide complesse ma offre al contempo straordinarie opportunità di progresso.

Durante il convegno si discuterà non solo del potenziale positivo dell’IA, ma anche dei rischi connessi, della regolamentazione europea, della necessità di una formazione inclusiva e dei criteri etici da applicare in ambiti sensibili come quello sanitario.

Un ponte tra istituzioni, ricerca e imprese

Grazie alla partecipazione di esperti accademici, ricercatori e imprenditori, il dibattito offrirà uno sguardo tecnico e multidisciplinare sull’adozione dell’IA in Italia e in Europa, delineando prospettive e priorità strategiche.

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra cittadinanza, istituzioni e mondo scientifico, in un momento cruciale per il futuro digitale dell’Unione Europea.