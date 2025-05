Bari, il 7 maggio la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Revolution Business School

BARI - Si terrànelladel, in piazza Cesare Battisti 1, la conferenza stampa di presentazione della, l’evento formativo promosso da

La Revolution Business School 2025 si svolgerà in tre giornate, dal 30 maggio al 1° giugno, e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strategie pratiche e strumenti concreti per affrontare le sfide più attuali nel percorso verso il raggiungimento dei propri obiettivi, con un focus sui metodi imprenditoriali innovativi e sulla crescita personale e professionale.

Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha visto la partecipazione di icone dello sport come Alessandro Del Piero, Yuri Chechi e Andrea Presti, l’edizione 2025 promette ospiti di grande rilievo anche dal mondo dello spettacolo, della musica e dell’imprenditoria.

Tra i nomi già confermati figurano:

Riccardo Scamarcio , attore e produttore cinematografico;

Guè , celebre rapper italiano, co-fondatore dei Club Dogo ;

Gianluigi Cimmino, imprenditore visionario e CEO di Yamamay.

L’iniziativa si rivolge a studenti, giovani professionisti, aspiranti imprenditori e a tutti coloro che vogliono acquisire competenze trasversali per affrontare le sfide del mercato del lavoro con uno sguardo orientato all’innovazione e alla leadership.

Durante la conferenza stampa del 7 maggio saranno illustrati in dettaglio il programma dell’evento, i relatori, i temi dei workshop e le modalità di partecipazione.

L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo della formazione esperienziale come leva di sviluppo del talento e del potenziale umano, in linea con le esigenze del mondo del lavoro contemporaneo.