Presentato Gargano in Movimento: avventure sensoriali tra natura e cultura

Si è tenuta oggi pomeriggio, presso il Centro Studi del Museo Grotta Paglicci a Rignano Garganico, la conferenza stampa di presentazione del progetto "Gargano in Movimento: Avventure sensoriali tra natura e cultura". L'iniziativa, organizzata da ExploraPuglia con la direzione tecnica di Mario Riontino, mira a diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica del Gargano, promuovendo nuovi prodotti turistici inclusivi anche per i diversamente abili.Moderata dalla giornalista Mattea Dragano e perfettamente ospitati dal sindaco di Rignano Garganico , la conferenza ha visto la partecipazione di Mario Riontino (ExploraPuglia), Antonio Biancofiore (Presidente Speleoclub Sperone), Nicola Pazienza ( Garganowunderland), Enzo Pazienza (Presidente Centro Studi Paglicci), Nicola Biancofiore ( Wildboar), del sindaco di Rignano Garganico Luigi Di Fiore e Jessica Pizzarelli (guida ambientale) ma anche della presenza degli altri tanti partner del progetto .Il progetto, articolato in tre weekend (10-11 maggio, 17-18 maggio e 7-8 giugno), propone un'esperienza turistica immersiva e rigenerante alla scoperta di luoghi meno conosciuti del Gargano. Come spiegato da Mario Riontino, "Gargano in Movimento" incoraggia l'esplorazione attiva di un territorio ricco di storia e natura.⦁ 10-11 maggio: "Avventure sensoriali tra natura e cultura": Un'esperienza multisensoriale che coinvolge vista, udito, olfatto e gusto, alla scoperta dei paesaggi, dei suoni, dei profumi e dei sapori autentici del Gargano.⦁ 17-18 maggio: "Gargano Adventure: Sport e Storia nel Cuore della Natura": Un weekend dedicato al movimento e al benessere, combinando sport e scoperta di antichi percorsi ricchi di storia.⦁ 7-8 giugno: "Il Gargano per tutti: Un Viaggio tra miniere e dinosauri … senza barriere": Un weekend pensato per famiglie con bambini e ragazzi diversamente abili, con attività accessibili e inclusive, tra cui visite a miniere e grotte, e attività in mare."Gargano in Movimento" propone un approccio dinamico all'esplorazione, utilizzando trekking, escursioni in jeep, tour in bicicletta, arrampicate e discese in cavità e miniere. L'obiettivo è garantire accessibilità e inclusività a tutti i partecipanti, stimolando la curiosità e l'interazione con il territorio.L'evento è finanziato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8, per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, in linea con il Piano Strategico del Turismo “Puglia365”. Tutte le esperienze e le escursioni sono gratuite.