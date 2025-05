Bari, il sindaco Leccese: “Il corteo storico di San Nicola è la nostra caravella”

Un tributo sentito alla tradizione e all’identità cittadina arriva direttamente dal sindaco di Bari,, che in un post pubblicato su Facebook ha voluto ringraziare la città per la straordinaria riuscita del, andato in scena ieri sera.

“Il corteo storico di San Nicola, la nostra caravella. Ieri sera abbiamo vissuto un momento straordinario che unisce la nostra storia, la tradizione con la meraviglia della musica, della danza e dell'arte visiva”, ha scritto il primo cittadino.

Un evento che, come ogni anno, ha richiamato migliaia di persone lungo le strade del centro e sul lungomare, celebrando San Nicola, patrono della città, in un mix suggestivo di rievocazione storica, spettacolo e spiritualità.

Leccese ha poi concluso il suo messaggio con un ringraziamento collettivo:

“Grazie a tutti per aver reso ancora una volta questa serata speciale”.

Il corteo, simbolo dell’identità barese, si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del capoluogo pugliese.