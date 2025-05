Bari intitola un’area del Parco 2 Giugno a Stefano Bianco, politico e precursore del decentramento

Si è svolta questa mattina, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, dei familiari, amici, rappresentanti istituzionali e della presidente dell’associazione Il Corsivo Giusi Servodio, la cerimonia ufficiale di intitolazione a Stefano Bianco del tratto stradale che collega via della Resistenza, via della Costituente e le aree verdi del Parco 2 Giugno.

Un gesto fortemente simbolico e profondamente sentito dalla città, che riconosce così il valore civile, politico e umano di Bianco, giornalista, amministratore e promotore del decentramento amministrativo, nonché tra i primi a credere nella creazione del Parco 2 Giugno, oggi cuore verde di Bari.

“Con Stefano Bianco – ha dichiarato il sindaco Leccese – ho condiviso un legame umano e politico speciale, nato proprio intorno all’idea di città come spazio di partecipazione e condivisione. Stefano fu tra i primi, nei primi anni Ottanta, a credere nella necessità di dotare Bari di aree verdi. Se oggi Parco 2 Giugno esiste, lo dobbiamo anche alla sua visione”.

Il sindaco ha poi ricordato l’impegno di Bianco nel costruire una democrazia di prossimità, fondando le basi per il decentramento amministrativo e anticipando, con spirito riformatore, un modello di governance locale capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini.

“Stefano ci ha insegnato che i parchi non servono solo a far respirare le città, ma anche a generare comunità, relazioni e senso civico. Portare avanti il suo lavoro sul decentramento amministrativo sarà il modo più autentico per onorarne la memoria”.