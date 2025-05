Castellaneta Marina pronta a volare con il Festival Nazionale degli Aquiloni Terra delle Gravine

CASTELLANETA MARINA - Il 17 e 18 maggio 2025,si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con il, un evento dedicato alla bellezza del volo, alla creatività e alla promozione del turismo ecosostenibile.

Organizzato dall’associazione Visit Terra delle Gravine, in collaborazione con gli Amici del Vento e con il supporto del partner ufficiale BKW Italia, il festival nasce con il sostegno del Comune di Castellaneta, e con il patrocinio della Regione Puglia e di Puglia Promozione.

Un cielo che racconta

Per due intere giornate, la spiaggia di Castellaneta Marina vedrà innalzarsi aquiloni spettacolari: forme giganti, colori accesi e manovre acrobatiche prenderanno vita grazie alla maestria di aquilonisti provenienti da tutta Italia. Sarà una celebrazione della leggerezza, della libertà e dell’arte del vento, in un paesaggio incantevole sospeso tra mare e pineta.

Il “Villaggio del Vento”, allestito nei pressi del Lido Paradiso, sarà il cuore pulsante dell’evento: laboratori per bambini, aree dedicate alla costruzione di aquiloni, animazione e performance artistiche pensate per coinvolgere famiglie, turisti, scolaresche e persone con disabilità, in un’ottica di accessibilità e inclusione.

Volo, creatività e rispetto per l’ambiente

Il Festival si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione della Terra delle Gravine, con l’obiettivo di promuovere un turismo dolce e consapevole, che rispetti i ritmi della natura e la ricchezza culturale del territorio.

Il tema del volo viene interpretato anche come metafora della creatività, del gioco condiviso tra generazioni e del rispetto per l’ambiente. Un’occasione per riflettere sul valore della bellezza e sull’importanza di vivere gli spazi naturali con uno spirito nuovo, leggero ma consapevole.

Ingresso gratuito e programma

L’ingresso è gratuito e tutte le attività sono libere e aperte al pubblico, con particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e alle persone con fragilità. Il Festival degli Aquiloni rappresenta anche un invito a scoprire Castellaneta Marina in un periodo che anticipa la stagione turistica estiva, offrendo esperienze autentiche e all’aria aperta.

🗓 PROGRAMMA FESTIVAL

📍 Area Villaggio del Vento – Lido Paradiso

Sabato 17 e Domenica 18 Maggio 2025

Ore 10:00 – Apertura Villaggio del Vento

Ore 10:30 – Volo libero di aquiloni per bambini e animazione

Ore 11:00 – Esibizione di grandi aquiloni gonfiabili e tecnici

Ore 13:30 – Pausa pranzo

Ore 15:00 – Volo libero guidato con istruttori esperti

Ore 15:30 – Spettacolo con aquiloni acrobatici e di grandi dimensioni

Ore 17:00 – Gran finale con spettacolo aquilonistico

🎈 Info e contatti:

📞 347 5493021

📍 Ingresso principale: Lido Paradiso, Castellaneta Marina

🌐 Evento promosso da Visit Terra delle Gravine

Due giorni per alzare lo sguardo, lasciarsi ispirare dal vento e riscoprire la bellezza della condivisione, sotto un cielo colorato di speranza.