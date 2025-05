Bari, nuova illuminazione per piazza Cesare Battisti: lunedì 12 maggio al via i lavori

BARI - L’assessore alla Cura del territorio rende noto che partiranno lunedì 12 maggio i lavori per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione di piazza Cesare Battisti. L’intervento, finanziato con 150mila euro, durerà circa due mesi.Il progetto mira a migliorare la funzionalità e l’estetica dell’illuminazione pubblica nella piazza, considerata di rilevante importanza urbana e culturale. Le attività includeranno la rimozione delle vecchie luci, molte delle quali non sono più operative o presentano segni di deterioramento. Saranno installati 68 nuovi apparecchi illuminanti, che offriranno una maggiore efficienza energetica e un’illuminazione più uniforme, migliorando così la sicurezza e il comfort dei pedoni e degli utenti della piazza. Per ottenere una coerenza estetica e funzionale, per facilitare la manutenzione futura e per garantire una maggiore durabilità nel tempo, si è scelto di adottare un modello unico di apparecchio illuminante,I lavori inizieranno con la sostituzione degli apparecchi posizionati sul lato del palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Si partirà dalla rimozione delle colonne luminose attualmente installate lungo il percorso, delle apparecchiature segna passo a pavimento e degli organi illuminanti su palo. Si passerà, poi, alla sostituzione delle sorgenti luminose con nuove apparecchiature con tecnologia led da 60W, con maggiore efficienza energetica. Saranno, infine, installati 12 nuovi punti luce composti da pali di altezza totale di 3.5 metri, installati nelle aiuole: il progetto prevede il riutilizzo dei pali esistenti, ove possibile, valutando attentamente il loro stato di conservazione, mentre i nuovi pali di illuminazione saranno aggiunti nelle aiuole, per rispettare le limitazioni strutturali del luogo e assicurare comunque una copertura luminosa adeguata. L’intervento include, inoltre, la sostituzione del quadro elettrico di telecontrollo di illuminazione della piazza, al fine di gestire singolarmente ogni punto luce.I lavori saranno organizzati in micro cantieri puntuali: pertanto non ci sarà nessuna limitazione nell’utilizzo della piazza. L’esecuzione delle operazioni sui singoli tratti, dunque, non pregiudicherà l’utilizzo da parte dei passanti degli altri non soggetti a intervento. Stante la specificità dell’area e la necessità di assicurare la sicurezza dei pedoni, non è prevista l’attenuazione notturna del flusso luminoso.“Questo progetto non solo migliorerà l’estetica e la funzionalità della piazza, ma garantirà anche una maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici durante le ore notturne, creando un ambiente più accogliente - dichiara l’assessore alla Cura del territorio -. Rispondiamo, così, a una delle prime richieste che mi sono state fatte a inizio mandato. Ricordiamo tutti quanto risultava bella piazza Cesare Battisti illuminata nei giorni in cui l’Università ha celebrato il suo Centenario, e quella percezione di sicurezza, oltre che di gradevolezza estetica, è l’obiettivo che ci poniamo con questi lavori. I nuovi apparecchi sono stati, infatti, scelti per la loro affidabilità e resistenza agli agenti atmosferici, riducendo così la necessità di interventi frequenti. Il restyling dell’impianto non solo modernizzerà l’aspetto visivo della piazza, ma contribuirà a valorizzare l’ambiente circostante, inclusi i prestigiosi edifici storici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’intervento sarà effettuato non solo sui percorsi pedonali di scorrimento e accesso, ma anche nelle zone adibite a piazze e agorà, garantendo così una copertura luminosa omogenea e adeguata, la massima visibilità per i pedoni e per le auto che transitano vicino alla piazza”.