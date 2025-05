A Turi "L’intelligenza artificiale al servizio della Pubblica Amministrazione"

L’iniziativa, aperta alla partecipazione della cittadinanza tutta, si svolgerà martedì 6 maggio 2025, alle ore 18:00, presso l’Auditorium comunale di Turi (via Indro Montanelli, zona Pozzi). L’evento intende favorire un’occasione di confronto e di riflessione tra le Istituzioni, l’accademia e i professionisti del settore, sulle potenzialità trasformative dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’amministrazione pubblica, secondo una prospettiva improntata all’innovazione, all’efficienza e alla responsabilità. I lavori saranno introdotti e moderati dalla Dottoressa Lenia Dell’Aera.





Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Turi, il Dottor Giuseppe De Tomaso, interverranno l’Avvocato Fabiano Amati, Assessore al Bilancio della Regione Puglia; l’Avvocato Claudio Caldarola, Presidente della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets; l’Ingegnere Cosimo Elefante, Direttore del Dipartimento per la Transizione Digitale della Regione Puglia e del Centro di Competenza Regionale per l’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione; l’Ingegnere Michelangelo Lerede, rappresentante della AngelStar S.r.l., impresa ad alta tecnologia; e l’Avvocato Professore Luigi Viola, docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa, con un intervento dal titolo "Interpretazione della legge con modelli matematici".

TURI - La GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets (www.gp4ai.com) rende noto che il Presidente, l’Avv. Claudio C. Caldarola, sarà relatore all’incontro "L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OPPORTUNITÀ E SFIDE", promosso dal Comune di Turi e organizzato a cura del Consigliere delegato all’Innovazione tecnologica e alla Digitalizzazione, il Dottor Sergio Spinelli.