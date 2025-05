Bari, potenziati i servizi offerti dall’info point comunale

- servizio operativo per 60 giorni, 4 ore al giorno, dal 1° luglio fino al 31 ottobre · l’organizzazione di tour gratuiti a cadenza mensile ideati per ampliare l’offerta esperienziale rivolta ai visitatori:

- Humans of Bari: itinerari nella città vecchia pensati per favorire l’incontro autentico tra visitatori e residenti, con particolare attenzione a storie di artigianato e tradizione (6 tour tematici - 1 al mese)

- Tour panoramico in Ape calessino con audioguida da Pane e Pomodoro al Faro di San Cataldo (24 tour totali)

· il potenziamento della visibilità dell’info point di piazza del Ferrarese, di quello mobile e delle attività di animazione territoriale gratuite attraverso una strategia digitale mirata.

BARI - L’assessore allo Sviluppo locale e alle Blue economy Pietro Petruzzelli rende noto che, a seguito dell’approvazione della proposta dell’ATI già affidataria della attuale gestione dell’info point comunale, composta da Ecotour s.r.l. e Developing.it s.r.l., dal 20 maggio sono stati potenziati i servizi a cura dell’info point con la programmazione di nuovi itinerari funzionali alla diversificazione dell’offerta. L’obiettivo è quello di veicolare l’interesse dei turisti anche verso aree urbane decentrate ma di interesse strategico per lo sviluppo turistico locale e la valorizzazione della costa cittadina.Il rafforzamento dei servizi, aggiuntivi rispetto a quelli realizzati nell’ambito dell’accordo quadro per la gestione dell’info point comunale, consiste nell’implementazione di nuovi interventi progettuali, da realizzarsi fino a dicembre, ritenuti necessari a far fronte alla continua crescita dei flussi turistici nella città (con un incremento medio annuo pari al 40%) nonché a potenziare e diversificare le attività attualmente offerte dall’info point in piazza del Ferrarese.I servizi aggiuntivi, dell’importo pari a € 39.980 oltre IVA, sono garantiti attraverso l’impiego dei proventi dell’imposta di soggiorno, coerentemente con quanto previsto dalla delibera di giunta comunale n. 206 del 08-04-2025.“La crescita degli arrivi turistici ha spinto l’amministrazione comunale ad aumentare e a diversificare i servizi a disposizione dei turisti - commenta Pietro Petruzzelli -. Il primo intervento consiste nell’estensione degli orari di apertura dell’info point, perché tanti turisti continuano a privilegiare il punto fisico di contatto e di richiesta di informazioni rispetto al supporto digitale. Il secondo, invece, riguarda l’introduzione di un mezzo mobile che raggiungerà luoghi sensibili della città, come la spiaggia di Pane e pomodoro, sulla quale abbiamo già previsto il potenziamento dei servizi estivi, a cominciare dal potenziamento della pulizia quotidiana, dall’installazione di cassette per la custodia degli oggetti di valore e dal rafforzamento della vigilanza. Ma la crescita del turismo ci spinge anche ad ampliare l’offerta con la promozione di altre esperienze o luoghi in città, ancora poco battuti dai flussi turistici, cosa che intendiamo realizzare attraverso i tour in aree meno conosciute di Bari, ad esempio il Faro di San Cataldo. Naturalmente, con il tempo, valuteremo la possibilità di estendere questi servizi anche in altri quartieri della città”.Nel dettaglio gli interventi riguardano:· l’estensione degli orari di apertura dell’info point secondo il seguente prospetto:- fino al 31 ottobre: +3 ore giornaliere di apertura- dal 1° novembre al 31 dicembre: +2 ore giornaliere di apertura