Bari, Retake Day al Waterfront di San Girolamo: cittadini in azione per rigenerare il territorio

BARI - Domenica 25 maggio, Bari sarà protagonista della prima edizione del, la grande mobilitazione nazionale dedicata alla tutela dei beni comuni, alla rigenerazione urbana e alla partecipazione attiva. L'appuntamento barese è alle, sul Lungomare IX Maggio, dove volontari, associazioni e residenti si riuniranno per

L’evento è parte di un’iniziativa diffusa che coinvolge 20 città italiane dal 23 al 25 maggio, promossa dal movimento Retake per celebrare i 15 anni dalla nascita dell’organizzazione a Roma. Il Retake Day si propone come appuntamento annuale per riaffermare l’importanza dell’impegno civico nella cura degli spazi comuni e nella costruzione di relazioni sociali più forti.

A Bari, l’evento è organizzato in collaborazione con Gens Nova, Tou Play, Impact e i Residenti di San Girolamo, con l’obiettivo di restituire dignità e bellezza a una zona costiera strategica e carica di potenziale.

“Con il Retake Day viviamo insieme un gesto concreto per rendere il nostro Paese più bello, più giusto e più nostro”, ha dichiarato Fabrizio Milone, presidente nazionale di Retake, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni affinché si facciano protagoniste del cambiamento.

“Per questa giornata abbiamo scelto i locali del waterfront, sperando che il nostro lavoro possa rappresentare un punto di partenza per un più ampio coinvolgimento dell’amministrazione e dei cittadini. San Girolamo può diventare un punto di riferimento vivace e accogliente per tutti”, ha aggiunto Annalisa Condurro, referente di Retake Bari.

Il Retake Day 2025 non è solo un evento ecologico, ma un’occasione concreta per costruire comunità e rinnovare il rapporto tra cittadini e territorio. Un’iniziativa che unisce sostenibilità, solidarietà e bellezza, a partire dai piccoli gesti.

📍 Info e programma completo: bit.ly/RetakeDay2025

📧 Contatti: bari@retake.org

📘 Facebook: facebook.com/retakebari