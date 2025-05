Gallipoli, al via la rassegna “SeminArti” con teatro e arti circensi

Parte da Gallipoli, nel cuore del suo centro storico, la rassegna di teatro e arti circensi “SeminArti. La bellezza come cura”, un progetto che intreccia creatività e impegno civile. Finanziato dalla Regione Puglia attraverso il bando “PugliaCapitaleSociale 3.0”, “SeminArti” vuole essere molto più di una rassegna artistica: è un percorso di rigenerazione personale e collettiva, un laboratorio sociale in cui arte e riflessione si incontrano per costruire consapevolezza.

Si comincia domenica 25 maggio alle ore 20.00 al Teatro Garibaldi con “Una nessuna centomila”, spettacolo scritto da Vittorio Matteucci e portato in scena da Liliana Putino, che ne cura anche adattamento, regia e interpretazione, con luci di Tommaso Mastroleo. Un atto unico sospeso tra ironia e amarezza, che prende spunto dalle celebri parole di Pirandello sulla frammentazione dell’identità per raccontare, con forza e delicatezza, la complessità dell’universo femminile.

Attraverso ricordi, incontri, metamorfosi e ferite, la protagonista accompagna il pubblico in un viaggio intimo e collettivo, dove la donna si fa specchio e simbolo di una realtà sfaccettata, fragile e resistente. Un monologo grottesco e toccante che invita a riflettere su ciò che significa essere donna oggi, tra pressioni sociali, ricerca di sé e desiderio di riscatto.

Il secondo appuntamento della rassegna è previsto per venerdì 31 maggio con “Lisistrata o dell’amore”, rivisitazione contemporanea del classico di Aristofane. Una pièce che esplora il potere sovversivo del femminile e l'urgenza di immaginare nuove forme di relazione, di conflitto e di pace.

Entrambi gli spettacoli incarnano l’essenza del progetto “SeminArti”: coltivare l’arte come spazio di trasformazione, dove la parola e l’azione creativa diventano strumenti per rileggere il presente e immaginare il futuro. Un invito ad ascoltare, vedere, sentire – attraverso il teatro, la poesia, il corpo – le verità che ci abitano e ci uniscono.

La rassegna è promossa dall’associazione Granelli di Sabbia OdV, in partnership con Indisciplinati Cooperativa Sociale, e si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Gallipoli.