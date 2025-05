Bari, tragico incidente su via Tatarella: muore una 16enne a bordo di una minicar

Non ce l’ha fatta larimasta gravemente ferita nel terribile incidente avvenuto la scorsa notte su, in direzione del. La giovane era a bordo di unainsieme a un’amica di 18 anni, quando il piccolo veicolo è stato coinvolto in uno schianto le cui

L’impatto è stato violentissimo: la minicar si è ribaltata e accartocciata, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. La 18enne è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è attualmente ricoverata sotto osservazione. Le sue condizioni sono serie, ma secondo fonti ospedaliere non sarebbe in pericolo di vita.

Ben più grave si è rivelata la situazione per l’amica più giovane: rimasta incastrata tra lo sterzo e lo sportello, era stata trasportata d’urgenza in Rianimazione, ma è deceduta poche ore dopo il ricovero. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche, e i tentativi dei medici di salvarla si sono purtroppo rivelati vani.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli approfondimenti tecnici e le eventuali perizie.

L’intera città è scossa per la tragedia che ha strappato alla vita una ragazza così giovane. In attesa di chiarimenti definitivi sulle responsabilità, si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da un dolore immenso.