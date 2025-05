A Bari la settima edizione del Campionato Europeo di Robotica RoboCupJunior: presentazione oggi a Palazzo di Città

Sarà presentata, nella sala giunta di, la, il prestigioso evento internazionale dedicato alla robotica educativa, in programma dalpresso il

L’incontro con la stampa vedrà la partecipazione dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, della dirigente scolastica Patrizia Rossini dell’Istituto comprensivo Japigia 1 Verga – scuola capofila dell’organizzazione – oltre a Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari, e Paolo Lino, docente del Politecnico di Bari.

Durante la conferenza verranno illustrati i dettagli del campionato, che coinvolgerà i migliori team europei di RoboCupJunior, selezionati tramite le fasi regionali e nazionali nei rispettivi Paesi. Saranno resi noti il numero degli iscritti, le nazioni partecipanti, il programma delle gare e le numerose collaborazioni con enti e istituzioni locali, oltre agli eventi formativi previsti in parallelo alla competizione.

Le gare, suddivise nelle discipline Rescue, On Stage e Soccer, si svolgeranno in due categorie: Under 14 e Under 19. Oltre alla componente agonistica, l’evento si propone anche come un grande contenitore di esperienze formative, con seminari per docenti, workshop interattivi e laboratori per studenti, pensati per avvicinare i più giovani ai temi dell’innovazione, della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è infatti quello di promuovere l’integrazione della robotica educativa nella didattica e offrire ai giovani visitatori uno sguardo concreto sulle opportunità future, sia in ambito accademico che professionale, legate ai settori dell’alta tecnologia.

La RoboCupJunior European Championship rappresenta una delle manifestazioni più attese nel panorama STEM europeo, e Bari, con il suo crescente impegno nel campo dell’educazione e dell’innovazione, si prepara ad accogliere centinaia di giovani talenti da tutto il continente.