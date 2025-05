Bari: una panchina rosa per la speranza. Inaugurazione al Policlinico lunedì 26 maggio

Domani, lunedì 26 maggio alle ore 11, il piazzale antistante il reparto di Senologia del Policlinico di Bari si tingerà di rosa per un evento simbolico ma profondamente significativo: l’inaugurazione della panchina rosa donata dall’associazione “Noi ci rialziamo sempre”, fondata da Maria di Giulio ad Alberobello durante il percorso di guarigione di alcune pazienti colpite da tumore al seno.

Alla cerimonia saranno presenti il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, il coordinatore della Breast Unit, Marco Moschetta, e le volontarie dell’associazione, testimoni vive di un cammino difficile ma ricco di forza, solidarietà e rinascita.

La panchina rosa, oltre a essere un simbolo visibile di vicinanza e supporto, rappresenta un luogo di riflessione, accoglienza e condivisione. L’“angolo rosa” creato all’interno dell’ospedale diventa così uno spazio concreto e simbolico di sensibilizzazione alla prevenzione e alla cura, ma anche un punto di conforto per chi sta affrontando un momento delicato della propria vita.

“Questo gesto è nato da donne che hanno trasformato il dolore in impegno – spiega Maria di Giulio – per ricordare che non si è mai soli e che rialzarsi è sempre possibile”.

Un piccolo segno, una grande testimonianza di comunità, speranza e resistenza silenziosa che il Policlinico di Bari ha voluto accogliere e valorizzare.