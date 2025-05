Barium Bay: via libera ambientale per il più grande parco eolico offshore galleggiante d’Italia

BARI – Un nuovo capitolo nella transizione energetica italiana prende forma nel Mare Adriatico: il progetto, con i suoi, ha ottenuto ildal, diventando così ile nelad aver raggiunto questo traguardo.

Il progetto, localizzato oltre 45 chilometri al largo tra Bari e il nord di Barletta, è stato sviluppato da Galileo, piattaforma paneuropea per lo sviluppo delle rinnovabili, e dal Gruppo Hope, realtà italiana con sede a Bari e filiali in tutta la Puglia, specializzata nella progettazione di impianti energetici sostenibili.

Grazie alla batimetria favorevole della zona, Barium Bay sarà dotato di due stazioni elettriche offshore a fondazione fissa, una scelta che unisce innovazione tecnologica e ridotto impatto ambientale. Con una produzione stimata di oltre 3 miliardi di chilowattora all’anno, l’impianto sarà in grado di coprire il fabbisogno energetico di oltre un milione di famiglie italiane, diventando un pilastro della strategia energetica nazionale.

Il parco sarà ora ammesso a partecipare alla procedura d'asta del Decreto FER 2, che prevede l’assegnazione di 3.800 MW dedicati all’eolico offshore.

Michele Scoppio, CEO del Gruppo Hope, ha commentato con entusiasmo il via libera:

“Siamo entusiasti del risultato ottenuto. Hope è nata per essere parte attiva nella transizione energetica del Paese e questo progetto rappresenta il coronamento di un lavoro condotto con cura e attenzione al territorio. L’energia generata sarà un volano per l’economia locale, l’ambiente e l’occupazione in Puglia.”