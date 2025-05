Incidente sulla SS100 in direzione Bari: traffico in tilt all’altezza dell’uscita Capurso-Triggiano

BARI – Mattinata di disagi sulla, in direzione Bari, a causa di un incidente verificatosi poco dopo le ore 8:00 nei pressi dell’. Secondo le prime informazioni,sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato rallentamenti e code chilometriche.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118, che ha prestato soccorso ai feriti. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, ma non si escludono trasporti in ospedale per accertamenti.

Presenti anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione è rimasta fortemente rallentata per oltre un’ora, con disagi per i pendolari diretti verso il capoluogo pugliese.