Barletta, appartamento in centro trasformato in laboratorio per la droga: arrestato 39enne

BARLETTA - Un normale appartamento nel cuore diera stato trasformato in un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga. A scoprirlo sono stati gli agenti della squadra mobile della, che hanno arrestato un uomo di, accusato di

L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa avviata dopo che i poliziotti avevano notato uno strano via vai dell’indagato, che usciva ripetutamente dall’abitazione con un borsone sulle spalle, per poi allontanarsi su uno scooter e fare ritorno poco dopo.

Insospettiti, gli agenti hanno deciso di intervenire: l’uomo è stato fermato e perquisito, e all’interno del borsone sono stati trovati quasi 4,2 chili di marijuana. In suo possesso anche un mazzo di chiavi che ha permesso agli investigatori di accedere all'appartamento.

All’interno, la scoperta: l’unica stanza presente era stata allestita come centro di lavorazione della droga, con altri 2,5 chili di marijuana già confezionati o in fase di preparazione, una bilancia di precisione e un apparecchio per la termosaldatura, utilizzato per sigillare le dosi da destinare allo spaccio.

Il 39enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato arrestato e condotto in carcere. Tutto il materiale rinvenuto, compresa la sostanza stupefacente, è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e la rete di distribuzione della droga.