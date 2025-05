Basentana, anziano tenta il suicidio: salvato dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Tito

TITO - Un intervento tempestivo e provvidenziale da parte deiha evitato una possibile tragedia nel fine settimana lungo la, in direzione. I militari, durante il rientro da un servizio operativo, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione al, intento a lanciarsi tra i veicoli in corsa.

Senza esitare, i carabinieri sono intervenuti bloccando il traffico e ponendosi tra l’uomo e le auto in arrivo, impedendo così un impatto che avrebbe potuto essere fatale. Contemporaneamente è stata allertata un’autoradio della Compagnia di Pisticci, che ha raggiunto rapidamente il luogo fornendo supporto e contribuendo a mettere in sicurezza la scena.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo, un ottantenne residente in Puglia, viaggiava come passeggero a bordo di un’auto insieme al cognato, alla cognata e al fratello. Durante il tragitto sarebbe stato colto da un improvviso stato confusionale, tentando addirittura di afferrare il volante mentre il veicolo era in marcia, provocando una pericolosa sbandata. Il conducente, spaventato, è stato costretto a fermarsi sul margine della carreggiata.

A quel punto, l’anziano è sceso dal veicolo e si è posizionato al centro della strada, manifestando chiari intenti autolesionistici. Solo il sangue freddo dei militari e la loro capacità di intervento rapido hanno impedito che il gesto estremo si trasformasse in tragedia.

Affidato alle cure del 118

Una volta riportata la situazione sotto controllo, l’anziano è stato identificato e affidato alle cure dei sanitari del 118 Basilicata, intervenuti prontamente sul posto.

Esempio di prontezza e dedizione

L’intervento ha messo in evidenza l’alta preparazione operativa e la prontezza del Nucleo Cinofili di Tito, che anche in situazioni non pianificate dimostra la propria efficienza e dedizione alla tutela della vita e dell’incolumità pubblica.

Grazie alla loro professionalità e al sangue freddo, i carabinieri sono riusciti non solo a salvare una vita, ma anche a scongiurare possibili incidenti che avrebbero potuto coinvolgere altri automobilisti ignari.

Un’azione che rappresenta un esempio concreto del valore dell’Arma dei Carabinieri, costantemente impegnata nella protezione dei cittadini e nel presidio del territorio, anche quando il pericolo si manifesta in forme imprevedibili e improvvise.