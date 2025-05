Levante For 2025: due giorni di cultura pop e grandi ospiti alla Fiera del Levante

BARI - Torna per la sua terza edizione, l’evento dedicato alla cultura pop organizzato da, in programma. Due giornate ricche di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di, con un programma sempre più ricco, distribuito sue numerose aree tematiche.

Poste Italiane protagonista con l’annullo speciale delle Winx

Tra le iniziative di punta, la presenza di Poste Italiane, che sarà attiva con una postazione filatelica e una mostra celebrativa per i 20 anni del “Winx Club”, la serie animata cult creata da Iginio Straffi. All’interno del Nuovo Padiglione, dalle 10:00 alle 20:00, i visitatori potranno ottenere un annullo filatelico speciale su cartoline gratuite con la locandina dell’evento.

Poste Italiane porterà anche prodotti da collezione a tiratura limitata, tra cui cartelle e litografie dedicate a personaggi iconici come Goldrake, Pokémon, Tex Willer, Zagor, Lady Oscar, Diabolik (con lo speciale vinile 45 giri del 1966 di Betty Davis) e Jeeg Robot, quest’ultimo con una litografia in anteprima nazionale.

Mensa Italia unisce scienza e cultura nerd

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con Mensa Italia, l’associazione che riunisce persone con alto quoziente intellettivo, che curerà talk tematici all’interno della propria area dedicata. Tra gli ospiti speciali:

Luca Romano , “L’Avvocato dell’Atomo”, fisico teorico e divulgatore scientifico pro-nucleare (sabato ore 16:45)

Ruggero Rollini, chimico e comunicatore scientifico, volto noto di Superquark+ e Noos (sabato ore 17:45)

Sul palco esterno del Main Stage, domenica alle 14:45, si esibirà Ernesto Marciante, divulgatore musicale noto sui social, con una lezione di musica live.

Spazio agli ospiti e alle esibizioni live

L’edizione 2025 cresce anche negli spazi, con un’area espositiva ampliata del 38% e l’apertura del Padiglione 19, che ospiterà:

Giovanni Muciaccia , amatissimo volto di Art Attack

Gli streamer Kurolily e Cydonia , che parleranno di videogiochi vecchi e nuovi

Lo chef giapponese Hiro , protagonista di uno spettacolare cooking show

I doppiatori Chiara e Mattia Fabiano, voci italiane delle serie Stranger Things e Mercoledì

Esclusive da collezione e merchandising

Levante For 2025 ospiterà prodotti esclusivi, tra cui spicca il Funko Pop in edizione limitata ed esclusiva europea, con bollino ufficiale “Levante For 2025”, disponibile presso lo stand Il Covo del Nerd.

Allo stand della fumettista Florinda Zanetti, nell’area comics, sarà possibile acquistare uno speciale playmat da collezione, con un’illustrazione esclusiva che fonde mondo fantasy e paesaggio barese, con protagonista l’iconico candelabro del lungomare.

Info biglietti e accesso

I biglietti giornalieri e gli abbonamenti per l’intero weekend sono in vendita su VivaTicket, con accesso prioritario ai cancelli. Sarà possibile acquistare i ticket anche direttamente in loco presso le biglietterie all’Ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando), aperte solo nelle giornate del 24 e 25 maggio.

🎉 Levante For 2025

📍 Fiera del Levante – Bari

📅 Sabato 24 e domenica 25 maggio

🕙 Orari: 10:00 – 20:00

🎟️ Biglietti su VivaTicket e in loco

🔗 Info: www.nuovafieradellevante.it

Un evento da non perdere per chi ama la cultura pop, tra collezionismo, scienza, cosplay, musica, show cooking e molto altro!