Basket, Play off: la Virtus Bologna ko contro il Venezia

Virtus Segafredo Bologna Fb





Nel quarto quarto con i tiri liberi di Kabengele i veneti allungano 80-76 e Munford dà la possibilità al Venezia di vincere 89-82 la partita. I veneti accorciano le distanze con la Virtus Bologna che è in vantaggio ma solo 2-1 contro il Venezia dopo 3 gare. Migliori marcatori negli emiliani Morgan 20 punti e Shengelia 18, nei veneti Wiltjer 21 punti e Kabengele 13. La Virtus Bologna giocherà contro il Venezia al “Pala Taliercio” di Mestre domenica 25 maggio alle 18 la quarta gara dei quarti di finale dei Play Off di A/1 di basket.

La Virtus Bologna perde 89-82 contro il Venezia al “Pala Taliercio” di Mestre la terza gara dei quarti di finale dei Play Off di A/1 di basket. Nel primo quarto Ennis porta in vantaggio 6-2 i veneti e con Mc Gruder il Venezia prevale 22- 15 sugli emiliani in questa frazione di gara. Nel secondo quarto la tripla di Moretti concretizza il 25-15 per i veneti e il canestro di Wiltjer permette al Venezia di imporsi 47-37 sui bolognesi in questa parte del match. Nel terzo quarto Ennis regala il 53-47 ai veneti e con il punto di Wiltjer il Venezia trionfa 65-59 in questo quarto.