Tennis, torneo di Amburgo: Cobolli vola in finale

Nella seconda semifinale il russo Andrej Rublev prevale 6-1 6-4 sul canadese Felix Auger Aliassime. Nel torneo di doppio nella prima semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono 6-3 6-1 contro i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski e volano in finale. Nella seconda semifinale l’ argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli prevalgono 1-6 6-1 12-10 sul finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.

- Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Amburgo nel singolare Flavio Cobolli vince 2-6 7-5 6-4 contro l’ argentino Tomas Martin Etcheverry e si qualifica per la finale. Per Cobolli è la seconda finale in un torneo ATP 500 dopo quella raggiunta a Washington nel 2024 ed è inoltre la seconda finale conquistata nel 2025 dopo quella vinta a Bucarest.