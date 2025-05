Biccari ha celebrato il legame tra generazioni con l'anteprima di “Amico Nonno”

Biccari ha ospitato un evento all'insegna della condivisione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Domenica pomeriggio si è svolta l'anteprima di “Amico Nonno”, una manifestazione ideata per riscoprire le radici del territorio attraverso un'originale collaborazione intergenerazionale.

L'iniziativa, che rientra tra gli eventi di Lucera Capitale della Cultura della Puglia 2025, ha visto “nonni” e “nipoti” uniti in squadre per assemblare puzzle raffiguranti alcuni dei borghi dei Monti Dauni, compresi luoghi simbolo di Lucera. Un modo divertente e coinvolgente per ripercorrere la storia e le tradizioni del posto, creando un ponte tra le diverse età.

Dalla facciata della cattedrale di Troia con il Gobbo di Notre Dame al belvedere di Alberona trasformato in scacchiera, dalla scalinata di Piazza Umberto I di Biccari alla Quercia di San Luca a Motta con Pocahontas, dal portale dell’Anfiteatro Augusteo alla cattedrale di Lucera circondata da papaveri, solo per citare alcuni dettagli delle tante immagini da comporre, ciascuna rivisitata dall’artista lucerina Marzia Perrotta, nota come M_Xcrack.

L'evento è stato organizzato dall'Aps “Noi Noi” in collaborazione con il Comune di Biccari e il sostegno del Comune di Lucera, della Regione Puglia, dell'Agenzia regionale per la Salute e il Sociale e dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

“Amico Nonno nasce per integrare l'esperienza dei nonni con la vivacità e il futuro dei bambini - ha dichiarato Carlo Ventola, presidente di Noi Noi -. Questo scambio tra le età contribuisce a mantenere attivi gli anziani, attraverso attività come l'assemblaggio dei puzzle, che stimolano la mente e permettono di raccontare le emozioni legate ai luoghi del territorio, ieri e oggi.”

Ventola ha inoltre annunciato le prossime tappe della manifestazione, che toccherà Volturino, Motta Montecorvino, Alberona e altri comuni, prima dell'evento conclusivo dell'8 giugno a Lucera. “A Lucera, in Piazza Matteotti, vedremo un'intera comunità unirsi per raccontare il proprio territorio e le proprie esperienze,” ha concluso.

La dottoressa Lucia Susanna, psicologa e psicoterapeuta che collabora con Noi Noi, ha sottolineato l'importanza del legame tra nonni e nipoti: “Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su questa relazione, perché spesso le due generazioni sembrano distanti, mentre invece nel racconto possiamo riscoprire l'unione e l'interconnessione. Il puzzle, in questo contesto, diventa uno strumento per costruire insieme una nuova narrazione ed esperienza”.

Lo stesso sindaco di Biccari, Antonio Beatrice, che si è divertito a giocare nella squadra che ha composto il puzzle della Torre della Leonessa di Lucera, ha espresso la sua soddisfazione per l'iniziativa: “È una bellissima esperienza e ringrazio Carlo Ventola per averci coinvolto. È un modo per coltivare il passaggio di testimone tra le generazioni, raccontando la storia dei nostri borghi attraverso i puzzle. In questo anno in cui Lucera è Capitale della Cultura per la Puglia, è un'occasione preziosa per trasferire ai ragazzi le tradizioni dei nostri comuni”.

L'appuntamento di Biccari ha rappresentato un'anticipazione di ciò che accadrà l'8 giugno a Lucera, dove “Amico Nonno” si svolgerà in grande stile, coinvolgendo 29 Comuni dei Monti Dauni nonché esperti, come la biologa nutrizionista Antonella Riccelli, il musicologo Sabino Ignozza, la videomaker Rossella Morelli, e storici locali.

La partecipazione di adulti e bambini, non necessariamente imparentati, all'anteprima di Biccari è stata gratuita, così come lo saranno le prossime tappe, ma è obbligatoria l’iscrizione sul sito Migliorarsiapiccolipassi.com