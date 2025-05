Al via l'evento “La sana alimentazione per una vita da campione”

Il Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana è lieto di annunciare l’evento “La sana alimentazione per una vita da campione”, un incontro dedicato alla promozione di una cultura alimentare sana e consapevole. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 09:30, presso la Sala Stauros del Santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso d’Italia.L’iniziativa nasce dal desiderio di sensibilizzare la comunità, con particolare attenzione ai giovani, sull’importanza di un’alimentazione equilibrata nei vari momenti della vita e nel percorso sportivo. L’evento è aperto a studenti, genitori, educatori, professionisti della salute e a tutti coloro che vogliono approfondire il tema del benessere quotidiano attraverso il cibo.– Avv. Amelide Francia, Presidente del Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana– Dott. Claudio D’Archivio, GMT Lions Club– Prof.ssa Giovanna Falconi, Dirigente scolastica dell’I.C. Isola del Gran Sasso-Colledara– Prof.ssa Eleonora Magno, Dirigente scolastica del Liceo Artistico “F.A. Grue”Seguiranno i saluti istituzionali e, successivamente, gli interventi dei relatori:– Dott.ssa Roberta Angelini, IIª Vice Presidente del Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana – “La sana alimentazione nell’infanzia”– Dott. Carmine Orlandi, docente dell’Università di Tor Vergata e nutrizionista delle Federazioni Italiane di Pallavolo e Pugilato – “L’alimentazione dei giovani sportivi”– Dott. Pietro Campanaro, medico chirurgo, nutrizionista e fitoterapeuta – “La salute vien mangiando!”L’incontro sarà moderato dalla Dott.ssa Lisa Di Giovanni, Consigliera del Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana.Attraverso progetti e incontri formativi, il Lions Club continua a promuovere valori fondamentali come salute, consapevolezza e crescita personale. L’incontro rappresenta un’opportunità di dialogo e confronto tra istituzioni, giovani, famiglie e comunità scientifica e scolastica, favorendo una maggiore consapevolezza sull’importanza di una corretta alimentazione.