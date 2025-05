Bridgestone e Croce Rossa Italiana riconfermano il loro impegno con 'Sicurezza on The Road' alla Race for the Cure 2025 di Bari

Laboratori esperienziali per i più piccoli e incontri educativi dedicati alle scuole: "Sicurezza on The Road" di Bridgestone e Croce Rossa Italiana torna a Bari in Piazza della Prefettura per l’evento organizzato da Komen Italia





Bridgestone, leader mondiale nella produzione di pneumatici, e la Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione di volontariato d’Italia, rinnovano il loro impegno nella promozione della sicurezza stradale partecipando alla 19ª edizione della Race for the Cure, il più grande evento in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori del seno, che si terrà dal 16 al 18 maggio in Piazza della Prefettura a Bari.





Nell’ambito della manifestazione organizzata da Komen Italia, Bridgestone e Croce Rossa Italiana porteranno il progetto "Sicurezza on The Road", dedicato all’educazione stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio.





Durante le giornate, il progetto sarà protagonista presso l’area conference, affrontando i temi legati alla sicurezza e all’educazione stradale. In particolare, saranno approfondite le tematiche legate all’importanza della manutenzione del veicolo, alla conoscenza delle regole della strada, alla prevenzione dei comportamenti a rischio nonché all’intervento in caso di incidente stradale.





Inoltre, "Sicurezza on The Road" sarà presente con laboratori rivolti anche ai più piccoli: nel campo Kids for the Cure, verranno organizzate una serie di attività per i bambini. Sarà possibile prendere parte a una serie di giochi interattivi esperienziali sui concetti base della sicurezza stradale; per i più grandi saranno invece allestite attività con occhiali alcovista per sperimentare la percezione visiva dello stato di ebbrezza e l'alterazione che questa produce sul movimento e la concentrazione.





Queste e tante altre attività saranno realizzate attraverso metodologie di educazione alla pari, grazie al coinvolgimento dei Volontari Giovani CRI, nonché dal carattere esperienziale e interattivo, che consente di sensibilizzare e accrescere le conoscenze dei partecipanti tramite la pratica diretta e l’immedesimazione.





"Siamo orgogliosi di essere presenti alla Race for the Cure con il progetto Sicurezza on the Road, nato dalla collaborazione tra Bridgestone e Croce Rossa Italiana" dichiara Salvatore Carluccio, Managing Director del Bridgestone Bari Plant "In un contesto dedicato alla salute e alla prevenzione, portare il nostro messaggio sulla sicurezza stradale assume un significato ancora più profondo. Diffondere la cultura della sicurezza, soprattutto tra le nuove generazioni, è per noi una priorità e crediamo che eventi come questo siano la piattaforma ideale per sensibilizzare un pubblico ampio e consapevole. Un sentito ringraziamento a Komen per averci offerto questa preziosa opportunità".





Il progetto "Sicurezza on The Road" nasce dall'obiettivo comune di Bridgestone e Croce Rossa Italiana di dimezzare il numero delle vittime di incidenti stradali entro il 2030, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.