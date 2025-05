Canosa di Puglia, lite per una mancata precedenza finisce nel sangue: uomo colpito con una mazza, è grave

Una banale lite per motivi di viabilità si è trasformata in un episodio di brutale violenza che ha lasciato un uomo in condizioni gravissime, ora. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri in, a pochi passi da un supermercato.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini condotte dal Commissariato di Polizia di Canosa, protagonisti della vicenda sono due uomini sulla sessantina, che avrebbero cominciato a discutere animatamente a causa di una mancata precedenza stradale. Le versioni raccolte dai testimoni raccontano di toni sempre più accesi, fino a quando uno dei due, in preda all’ira, avrebbe afferrato un bastone custodito nella sua auto e colpito con violenza l’altro uomo.

Il colpo, sferrato con estrema forza, ha provocato gravi ferite alla vittima, immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Andria, dove è attualmente sotto osservazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate molto serie.

L’aggressore è stato fermato sul posto dagli agenti intervenuti e ora è sotto indagine per lesioni gravi aggravate. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per chiarire ogni dettaglio della dinamica.