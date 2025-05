Tricase, in fiamme due auto nella notte: si sospetta il dolo. Una appartiene a un imprenditore

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a, dovein, poco dopo le ore 23. L’incendio ha distrutto unae una, e secondo i primi rilievi

Una delle vetture risulta intestata a un imprenditore della zona, elemento che accresce l'interesse degli inquirenti nel valutare le possibili motivazioni alla base dell'accaduto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fondamentale è stato anche l’intervento per raffreddare la facciata dell’edificio adiacente, che ospita la sede locale di Coldiretti, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente e causando danni maggiori.

In via Pisanelli sono giunti anche i carabinieri del NORM di Tricase, incaricati degli accertamenti e delle indagini. I militari stanno ora analizzando immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire a eventuali responsabili.

L'episodio ha scosso la comunità tricasina, allarmata dalla violenza dell’incendio e dalla possibile natura intimidatoria del gesto. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sull'accaduto.