Casa delle Culture di Bari, il 19 maggio l’evento conclusivo di fine anno

BARI - Lunedì 19 maggio 2025, a partire dalle ore 10.00 si svolgerà a Bari l’evento di fine anno di gestione del Centro Polifunzionale “Casa delle Culture” di Bari, finanziato con fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 dall’assessorato alla Giustizia e al Benessere Sociale ed ai Diritti Civili del Comune di Bari e gestito da Medtraining in ati con la cooperativa San Giovanni di Dio, sito a Bari in via Barisano da Trani (Quartiere San Paolo). L’incontro ha dunque l’obiettivo di presentare i dati dell’accoglienza riferiti alle diverse aree di Casa delle Culture e promuovere momenti di riflessione rispetto a criticità e punti di forza riscontrati dall’equipe e dai beneficiari del servizio. Un’occasione per confrontarsi, raccontarsi e favorire processi di socializzazione tra i cittadini migranti e la comunità locale.Dopo i saluti di Elisabetta Vaccarella, assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili del Comune di Bari, Carmine Spagnuolo, presidente della cooperativa sociale Medtraining, si soffermerà ad illustrare i dati sull’ultimo anno di attività a Casa delle Culture. Previsti anche gli interventi di Antonella Bacchi, responsabile PoEQ Sportello Sociale e Caterina Sabatelli, responsabile PoEQ Attuazione Politiche sociali, Povertà e Immigrazioni. Spazio poi alle voci del territorio con la partecipazione di Marianna Colosimo, del CAP – Centro per l’Apprendimento permanente dell’Università di Bari, e Azmi Jawali, Cgil Puglia, che si soffermerà sulla situazione lavorativa dei migranti in Puglia.Casa delle Culture rappresenta un presidio per accogliere, orientare, integrare, sostenere ed educare al dialogo, alla solidarietà, alla reciprocità. Un luogo in cui cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possono incontrarsi e condividere insieme esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi. Attraverso laboratori, iniziative, attività, presentazioni, spettacoli, mostre, Casa delle Culture vuole essere punto d’incontro tra la realtà migrante e la cittadinanza. Tutte le attività seguono delle aree specifiche di intervento finalizzate a migliorare l’inclusione dei migranti. Tra i numerosi interventi avviati, offre servizi di Accoglienza residenziale temporanea, lo Sportello per l’integrazione socio culturale e sanitaria degli immigrati, lo Sportello di orientamento al lavoro e di orientamento legale, lo sportello socio assistenziale dedicato ai migranti ucraini.