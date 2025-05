Apre Notho: la nuova terrazza sul mare di Bari tra gusto, musica e visione urbana

La giornata inaugurale prenderà il via oggi, sabato 17 maggio, alle ore 12:00 con il primo pranzo vista mare, proseguendo con l’aperitivo pomeridiano e concludendosi in serata con la cena, accompagnata da atmosfere musicali e drink ricercati. Un format fluido e contemporaneo, pensato per offrire un’esperienza completa, dal relax alla convivialità, passando per la musica dal vivo e gli eventi culturali.Notho si propone come una vera e propria terrazza urbana sul mare: un balcone aperto sul Mediterraneo e sulla città, in una zona che per troppo tempo è rimasta ai margini del racconto metropolitano. «Quello che vogliamo fare con questo progetto – racconta il titolare Tommaso Pepe – è restituire un pezzo di città al suo respiro naturale. Siamo in un luogo straordinario, con una balconata che si affaccia sul mare, in una zona che per troppo tempo è rimasta marginale, poco valorizzata, quasi dimenticata».Il progetto nasce con una visione chiara: valorizzare un'area attraverso la cultura del tempo libero, l’estetica dell’accoglienza e la cura dell’esperienza. «Trasformare uno spazio sospeso in un punto di incontro, cultura e qualità del tempo libero. Non parliamo solo di riqualificazione estetica, ma di un atto di fiducia nel potenziale urbano di questa parte di città».Notho è il nome di un’idea che unisce mare, città e persone. Un luogo che vuole essere vissuto, abitato e condiviso. Uno spazio che crede nella bellezza come strumento di rigenerazione urbana.Link: https://www.instagram.com/reel/DJuKvShvs_X/?utm_source=ig_web_copy_link