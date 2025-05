Challenger Torino: Aleksander Bublik trionfa in finale, è il suo undicesimo titolo ATP

(ATPChallenger)

FRANCESCO LOIACONO – Aleksander Bublik conquista il torneo ATP Challenger 175 di Torino, disputato sulla terra battuta, superando in finale il cinese Yunchaokete Bu con un netto 6-3 6-3. Una vittoria autorevole per il kazako, che ha dominato l’incontro con un servizio efficace e colpi rapidi da fondo campo.

Nel primo set Bublik impone subito il suo ritmo, sfruttando un servizio molto preciso che gli consente di tenere a distanza l’avversario. Il cinese prova a reagire, ma non riesce a contrastare l’intensità del numero uno del seeding.

Nel secondo set la sfida si fa più equilibrata fino al 3-3, ma poi il kazako alza nuovamente il livello del gioco: con rovesci profondi e soluzioni brillanti da fondo campo, chiude il match in due set, conquistando il titolo senza mai perdere il controllo dell’incontro.

Per Bublik si tratta dell’undicesimo titolo ATP in carriera e del primo successo su terra rossa dal 2016, anno in cui vinse il torneo di Mosca. Il kazako adesso guarda con fiducia al prossimo appuntamento: sarà infatti al via del Roland Garros di Parigi, in programma dal 20 maggio all’8 giugno.

Nel doppio, il titolo va alla coppia composta dall’uruguayano Ariel Behar e dal belga Joran Vliegen, che in finale battono con autorità l’olandese Robin Haase e il tedesco Hendrik Jebens per 6-2 6-4.