Con Aquapark Egnazia l'estate è già qui: dal 31 maggio al via gli speciali weekend che aprono la stagione 2025

Amanti dell'estate, siete pronti a tuffarvi nella stagione estiva prima di tutti? Quest'anno

Aquapark Egnazia anticipa l'appuntamento con l'intrattenimento più fresco e atteso

dell'anno con una straordinaria anteprima, pensata per regalare a tutti, con alcune giornate di vantaggio, svago e relax.





Dal 31 maggio al 2 giugno e tutti i weekend successivi, l'affezionato pubblico del parco

acquatico pugliese e i tanti visitatori della nostra amatissima regione, potranno concedersi una giornata di vacanza dal sapore estivo ad Aquapark Egnazia con un po' di anticipo sul consueto calendario.





Gli adrenalinici scivoli per i più audaci, le placide correnti del Rio lento per abbandonarsi a un dolce galleggiare, la colorata Laguna, serena oasi per i più piccini, le bollicine dell'idromassaggio e le ampie piscine sono pronte a concedere momenti rigeneranti per grandi e piccini.





A riscaldare le giornate non potrà mancare la consueta, coinvolgente animazione con

attività per tutte le età.





A rendere ancora più imperdibile questa speciale anteprima, nei weekend di apertura

straordinaria sarà sempre possibile utilizzare il coupon sconto, moltiplicando il risparmio

sul divertimento.





E non finisce qui: sabato 31 maggio preparatevi a una giornata di sole e relax, perché lettino e ombrellone saranno completamente gratuiti (promozione valida fino ad esaurimento). Un'occasione unica per staccare la spina e godersi i primi raggi estivi in totale spensieratezza.





A partire dal 21 giugno e fino al 7 settembre, Aquapark Egnazia entrerà nel vivo della

stagione estiva con aperture quotidiane, spalancando le porte a un'estate di emozioni

senza fine, pronta ad accogliere famiglie, gruppi di amici e chiunque desideri vivere

giornate all'insegna del sorriso e del relax sotto il sole pugliese. Una vera vacanza a due

passi da casa!