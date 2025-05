Crazy Pizza Roma: Francesco Palazzi lascia la società, Briatore ne assume il pieno controllo

ROMA – Cambio ai vertici per ildia Roma:, fino a ieri socio al 30%, ha ceduto la sua quota alla, la holding guidata da. La notizia, riportata da Open, segna la fine di una collaborazione iniziata oltre tre anni fa, nel cuore della Capitale, all’interno di una delle insegne più glamour del food italiano.

Palazzi, imprenditore romano noto nel settore eventi e sicurezza, ha da tempo legami professionali con Briatore, avendo curato per la sua Palazzi Agency anche l’organizzazione del celebre matrimonio tra l’imprenditore e Elisabetta Gregoraci nel 2008. La stessa agenzia si è occupata, negli anni, di sicurezza e logistica per diversi eventi targati Briatore.

Con l’acquisizione dell’intera quota da parte della holding madre, Crazy Pizza Spa, Briatore rafforza ulteriormente il controllo sul suo brand internazionale, nato nel 2019 insieme al socio Francesco Costa. Il modello di business prevede che ogni punto vendita sia gestito da una società locale, con la presenza (spesso temporanea) di soci terzi. Un sistema replicato anche a Forte dei Marmi, dove la Crazy Pizza Forte Srl conta tra i soci Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno della ministra Daniela Santanché.

Una rete globale di lusso e lifestyle

Crazy Pizza continua a espandersi in località strategiche per il turismo e il lusso. In Italia i ristoranti del brand sono presenti a Milano, Roma, Napoli, Porto Cervo, Catania, Varazze e Forte dei Marmi. A Napoli, Briatore ha affrontato una vera e propria sfida culturale, portando il suo concetto di pizza gourmet nella patria della tradizione partenopea.

Nel resto d’Europa e nel mondo, Crazy Pizza è presente in città e destinazioni di alta gamma come Monte Carlo, Londra, Saint Tropez, St. Moritz, Belgrado e Ibiza, dove ha inaugurato un nuovo punto vendita nel marzo 2025. Al di fuori del continente europeo, il marchio è sbarcato anche in New York, Doha, Kuwait City, Riyadh, Bahrain e Al Khobar.

In occasione dell’apertura di Ibiza, Briatore aveva dichiarato: “Crazy Pizza porta il suo stile inconfondibile: un mix perfetto di energia, glamour e lifestyle internazionale. Il Gruppo Majestas investe per rendere il brand un punto di riferimento del luxury dining globale”.

L’uscita di Palazzi da Crazy Pizza Roma segna dunque un riassetto societario, ma non rallenta l’ambizione internazionale di Briatore, sempre più proiettata verso un’espansione su scala mondiale del suo marchio.