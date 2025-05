Crollo via Pinto: consegnata l'onorificenza ai Vigili del Fuoco di Bari

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari ha conseguito il Diploma di Benemerenza con medaglia a favore per aver magistralmente coordinato la complessa azione di soccorso e di salvataggio portata a termine con encomiabile spirito di sacrificio e con la profusione di straordinario impegno nell'intervento del 5 marzo 2025 per il crollo della palazzina di Via Pinto angolo via De Amicis al Rione Carrassi in Bari. Il prestigioso attestato è stato consegnato dal Prefetto della Provincia di Bari Francesco Russo al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari Rosa D'Eliseo nell'ambito della cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, svoltasi nel tardo pomeriggio di giovedì 29 maggio 2025 al Castello Svevo di Bari.