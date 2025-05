“Da Foggia accendiamo la Pace”: musica e speranza nella Cattedrale per la seconda edizione dell’evento

FOGGIA – Sabato, la splendidaospiterà la, l’iniziativa promossa dallaper lanciare un messaggio forte e condiviso di, a partire dal cuore della città.

Sarà un momento di musica, riflessione e partecipazione giovanile, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera di unione e solidarietà. L’evento, gratuito e aperto a tutti, vuole offrire un’occasione di raccoglimento e di ispirazione, unendo le voci e i cuori per un ideale comune: la pace.

La serata sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud, per permettere anche a chi non potrà essere presente fisicamente di partecipare simbolicamente a questa esperienza collettiva.

“Da Foggia accendiamo la Pace” si conferma così un appuntamento significativo nel panorama culturale e sociale della città, unendo valori civili e spirituali attraverso il linguaggio universale della musica.