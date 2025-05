Taranto Comix di Primavera: il 10 e 11 maggio torna l'evento geek più atteso in Puglia

TARANTO - Ilè pronto a regalare due giorni di divertimento, creatività e cultura pop, con la sua quarta edizione che si terrà ilpresso il. Dopo il successo delle edizioni passate, l’evento dedicato a fumetti, cosplay, videogiochi e cultura nerd torna con ospiti di fama internazionale, attività per tutte le età e un programma ricco di eventi da non perdere.

Una location speciale per una grande festa geek

Il Mon Reve Ecogreen Resort, con la sua cornice incantevole, sarà il palcoscenico perfetto per il Taranto Comix, dove appassionati di fumetti, videogiochi, cosplay e tanto altro si ritroveranno per celebrare la cultura nerd. Non solo un evento per esperti, ma anche un'occasione imperdibile per le famiglie, con attività dedicate ai più piccoli e a tutti i visitatori che amano divertirsi e imparare.

Gli ospiti internazionali

Una delle novità principali di quest'edizione è la presenza di ospiti di altissimo livello, pronti a incontrare il pubblico e a rendere l'evento ancora più speciale:

Junici Hayama – Illustratore e animatore giapponese, famoso per il suo lavoro su personaggi iconici come Kenshiro e JoJo. Hayama, per la prima volta a Taranto, sarà presente entrambi i giorni dell’evento e porterà con sé un’illustrazione inedita.

RichardHTT – Un artista noto su YouTube per i suoi tutorial di disegno che hanno conquistato milioni di followers. Durante l'evento, sfiderà il pubblico in un’entusiasmante performance live.

Mark The Hammer – Polistrumentista e musicista virale, noto per i suoi video ironici e divertenti su come creare musica senza talento. Sarà presente per portare il suo spettacolo sul palco.

Doppiatori e Cosplay: tra voci e sfide

Non mancheranno anche i doppiatori di fama internazionale, che regaleranno performance uniche durante l’evento. Tra i protagonisti:

David Chevalier – Voce di Loki (Marvel), Morty Smith (Rick and Morty) e molti altri personaggi, sarà presente per incontrare i fan e per un’esperienza di doppiaggio dal vivo.

Claudio Moneta – Famossima voce di Goku , Spongebob e Barney Stinson (How I Met Your Mother), affronterà il pubblico con uno spettacolo di doppiaggio indimenticabile.

Mirko Cannella – Giovane doppiatore della nuova generazione, noto per aver prestato la sua voce a personaggi come Rio (La Casa di Carta) e Billy (Stranger Things).

Per gli appassionati di cosplay, il Taranto Comix non deluderà. Tornano le sfide Cosplay Challenge, con premi per i migliori costumi e un raduno a tema One Piece che chiuderà l’evento. La sfilata di sabato e la premiazione di domenica regaleranno emozioni forti a tutti i partecipanti.

Fumetti e Creatività: incontri con gli autori

Molto spazio anche ai fumetti, con la presenza di alcuni degli autori più apprezzati in Italia e all’estero. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare e conoscere:

Lorenzo Palloni , fumettista e sceneggiatore premiato, presenterà il suo ultimo lavoro "E' successo un guaio".

Christopher Possenti , illustratore per Topolino e Dylan Dog , con la sua arte iconica.

Wally Pain, giovane autrice di "30 anni", un fumetto che esplora le difficoltà della crescita, e Sabrine El Mayel, pittrice e content creator, con la sua opera "Nessun dipinto mi spezzerà il cuore".

Area Gioco e Attività per Bambini

Non solo fumetti e cosplay: l’evento avrà anche aree gioco vista mare, con tantissimi giochi da tavolo, sfide di videogames, e persino un workshop sul modellismo offerto dal Gruppo Modellisti Jonici. Per gli appassionati di videogiochi, ci saranno sfide e simulatori di guida organizzati da Apulia Gaming. Inoltre, l’arrivo della DeLorean DMC-12 dal film "Ritorno al Futuro" sarà una delle grandi attrazioni per i fan del cinema cult.

Per i più piccoli, l’Area Gioco offrirà corsi gratuiti di disegno, un Cosplay Challenge Kids e tanti tavoli con mattoncini colorati per costruire e dare sfogo alla creatività.

Biglietti e Orari

I biglietti sono già disponibili in prevendita a 10 euro, mentre il prezzo per l'ingresso al botteghino è di 13 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 3 anni e per i disabili non autosufficienti (accompagnatore a pagamento).

Orari : Sabato 10 maggio: apertura cancelli alle 11:00 Domenica 11 maggio: apertura cancelli alle 10:00



Info e Contatti

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale e prenotare i biglietti online:

Sito per la prevendita : Postoriservato.it

Contatti : Cell : 349 8784615 – 328 4275021 Email : tarantocomix15@gmail.com Facebook : Taranto Comix Instagram : @tarantocomix



Non perdere l’occasione di vivere un weekend di pura energia nerd, tra fumetti, videogiochi e spettacoli straordinari. Taranto Comix è l’appuntamento che non puoi mancare!