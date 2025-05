Dab Festival 2025: la danza internazionale approda nel cuore della Puglia

Si parte il 29 maggio con l’evento speciale sul lungomare. L'inaugurazione è fissata per il 29 maggio alle ore 18, con l’evento speciale “Nelken Line”, a cura di Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch. La performance, in programma tra il Lungomare e Corso Vittorio Emanuele II, vedrà protagonisti studenti, studentesse e docenti del Liceo Coreutico “De Nittis-Pascali” di Bari. Un omaggio alla danza come linguaggio collettivo e inclusivo, aperto alla città e ai passanti.



Il 31 maggio al Teatro Piccinni va in scena International Dance Encounters, una produzione congiunta tra Equilibrio Dinamico (Italia) e Area Jeune Ballet (Svizzera). Uno spettacolo che unisce 32 danzatori e alcune delle firme coreografiche più interessanti del panorama europeo. Tra queste spicca Juliano Nunes Pereira, acclamato coreografo brasiliano con collaborazioni con il Royal Ballet of Flanders, William Forsythe e Akram Khan, che firma Connections, nuova creazione per AJB. Accanto a lui: Roberta Ferrara, Erion Kruja, Aishwarya Raut e Antonello Sangirardi. Un evento che conferma Bari come nodo strategico per il dialogo coreutico internazionale.

(Trailer



La seconda esclusiva, il 7 giugno al Teatro Kismet, è un evento di risonanza internazionale: HISTOIRES COURTES, un gala che porta a Bari le stelle del Balletto dell’Opéra di Parigi, tra cui l’étoile Hannah O’Neill. In un programma ideato da ResExtensa | Porta d’Oriente e Kor’sia, la tradizione classica si intreccia con le creazioni contemporanee più sofisticate, per una serata che è celebrazione, spettacolo e atto di solidarietà. Un’occasione unica per il pubblico pugliese di vedere all’opera alcuni dei più prestigiosi interpreti del panorama mondiale.



Accanto a questi due vertici artistici DAB Festival – DanzaABari presenta tre esclusive regionali che offrono un affresco originale della scena italiana più audace e riflessiva.



In apertura, il 29 maggio, Nyko Piscopo presenta “GISELLƏ” con la compagnia Cornelia, un potente reworking del balletto romantico in chiave queer e post-digitale. La Giselle di Piscopo non è solo un personaggio, ma un archetipo in cui si fondono generi e generazioni, identità fluide e dipendenze da schermi, in una riflessione acuta su amore, rappresentazione e trasformazione sociale. (Trailer:



Si continua il primo giugno al Teatro Abeliano con “Strangers in the Night”, co-creato e interpretato da Jos Baker (direttamente dalla compagnia Peeping Tom), Linus Jansner, Carlo Massari. Un lavoro ispirato alla “Metamorfosi” di Kafka che unisce teatro fisico, ironia tagliente e critica sociale, in un mix grottesco e profondamente umano, dove il corpo è specchio e maschera dell’identità contemporanea.

(Trailer:



Chiude il trittico delle esclusive regionali il 5 giugno “Panoramic Banana”, l’ultima visione del coreografo Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza. Con un cast d’eccezione e una colonna sonora pulsante, la performance, nuova produzione della compagnia mk, esplora l’esotico come artificio e luogo dell’immaginario. Una coreografia ambientata in un “resort ai confini del mondo”, tra sonorità ibride e danze selvagge, specchio di una contemporaneità disordinata e pulsante.

(Trailer: https://www.mkonline.it/video_Panoramic_Banana.html)



Per chi si sente lontano dalla danza contemporanea, ma è curioso di avvicinarsi, arriva “La danza contemporanea? Non la capisco!”, un ciclo di cinque incontri aperti a tutti di introduzione alla visione coreutica, condotti da Carmelo Zapparrata, Maria Grazia Porcelli e con la partecipazione dell’influencer e danzatrice Serena Rainò. Gli incontri sono rivolti a spettatori di ogni età e background, e mirano a sfatare i luoghi comuni che descrivono la danza come un’arte d’élite o troppo astratta. Il percorso accompagnerà il pubblico alla scoperta di cinque spettacoli del DAB Festival 2025, offrendo chiavi di lettura, suggestioni e strumenti critici per vivere un’esperienza di visione più consapevole e coinvolgente. Si parte il 29 maggio con l’evento speciale sul lungomare. L'inaugurazione è fissata per il 29 maggio alle ore 18, con l’evento speciale “Nelken Line”, a cura di Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch. La performance, in programma tra il Lungomare e Corso Vittorio Emanuele II, vedrà protagonisti studenti, studentesse e docenti del Liceo Coreutico “De Nittis-Pascali” di Bari. Un omaggio alla danza come linguaggio collettivo e inclusivo, aperto alla città e ai passanti.Il 31 maggio al Teatro Piccinni va in scena International Dance Encounters, una produzione congiunta tra Equilibrio Dinamico (Italia) e Area Jeune Ballet (Svizzera). Uno spettacolo che unisce 32 danzatori e alcune delle firme coreografiche più interessanti del panorama europeo. Tra queste spicca Juliano Nunes Pereira, acclamato coreografo brasiliano con collaborazioni con il Royal Ballet of Flanders, William Forsythe e Akram Khan, che firma Connections, nuova creazione per AJB. Accanto a lui: Roberta Ferrara, Erion Kruja, Aishwarya Raut e Antonello Sangirardi. Un evento che conferma Bari come nodo strategico per il dialogo coreutico internazionale.(Trailer https://www.youtube.com/watch?v=XyTMljd2ilg&t=19s La seconda esclusiva, il 7 giugno al Teatro Kismet, è un evento di risonanza internazionale: HISTOIRES COURTES, un gala che porta a Bari le stelle del Balletto dell’Opéra di Parigi, tra cui l’étoile Hannah O’Neill. In un programma ideato da ResExtensa | Porta d’Oriente e Kor’sia, la tradizione classica si intreccia con le creazioni contemporanee più sofisticate, per una serata che è celebrazione, spettacolo e atto di solidarietà. Un’occasione unica per il pubblico pugliese di vedere all’opera alcuni dei più prestigiosi interpreti del panorama mondiale.Accanto a questi due vertici artistici DAB Festival – DanzaABari presenta tre esclusive regionali che offrono un affresco originale della scena italiana più audace e riflessiva.In apertura, il 29 maggio, Nyko Piscopo presenta “GISELLƏ” con la compagnia Cornelia, un potente reworking del balletto romantico in chiave queer e post-digitale. La Giselle di Piscopo non è solo un personaggio, ma un archetipo in cui si fondono generi e generazioni, identità fluide e dipendenze da schermi, in una riflessione acuta su amore, rappresentazione e trasformazione sociale. (Trailer: https://vimeo.com/1016826965 Si continua il primo giugno al Teatro Abeliano con “Strangers in the Night”, co-creato e interpretato da Jos Baker (direttamente dalla compagnia Peeping Tom), Linus Jansner, Carlo Massari. Un lavoro ispirato alla “Metamorfosi” di Kafka che unisce teatro fisico, ironia tagliente e critica sociale, in un mix grottesco e profondamente umano, dove il corpo è specchio e maschera dell’identità contemporanea.(Trailer: https://vimeo.com/1038511084 Chiude il trittico delle esclusive regionali il 5 giugno “Panoramic Banana”, l’ultima visione del coreografo Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza. Con un cast d’eccezione e una colonna sonora pulsante, la performance, nuova produzione della compagnia mk, esplora l’esotico come artificio e luogo dell’immaginario. Una coreografia ambientata in un “resort ai confini del mondo”, tra sonorità ibride e danze selvagge, specchio di una contemporaneità disordinata e pulsante.Per chi si sente lontano dalla danza contemporanea, ma è curioso di avvicinarsi, arriva “La danza contemporanea? Non la capisco!”, un ciclo di cinque incontri aperti a tutti di introduzione alla visione coreutica, condotti da Carmelo Zapparrata, Maria Grazia Porcelli e con la partecipazione dell’influencer e danzatrice Serena Rainò. Gli incontri sono rivolti a spettatori di ogni età e background, e mirano a sfatare i luoghi comuni che descrivono la danza come un’arte d’élite o troppo astratta. Il percorso accompagnerà il pubblico alla scoperta di cinque spettacoli del DAB Festival 2025, offrendo chiavi di lettura, suggestioni e strumenti critici per vivere un’esperienza di visione più consapevole e coinvolgente.



Masterclass gratuite con grandi nomi della danza - Non mancheranno le occasioni di formazione: in programma tre Masterclass gratuite riservate agli abbonati alla rassegna, condotte da due figure di riferimento della danza europea: Marigia Maggipinto, danzatrice, membro della compagnia del Tanztheater Pina Bausch dal 1989 al 1999 e Lucia Geppi, Maître de Ballet e assistente alla coreografia, con una carriera internazionale riconosciuta e collaborazioni con le più importanti compagnie italiane ed europee.



“DAB Festival - Danza ABari si annuncia come una rassegna imperdibile non solo per chiunque ami la danza contemporanea ma anche per tutti coloro i quali si affacciano al mondo dell’arte coreutica per la prima volta. Per nove giorni Bari sarà attraversata dalla bellezza e dalla forza della danza grazie a due esclusive nazionali e tre regionali che porteranno sul palco di tre teatri della città nomi di richiamo internazionale, due masterclass gratuite che consentiranno ai nostri danzatori di confrontarsi con due maestri indiscussi dell'arte della danza e, per la prima volta, un percorso destinato proprio a chi non ha avuto la possibilità di accostarsi all'esperienza della visione coreutica. Prosegue così, nel migliore dei modi, il percorso di costruzione di nuovi pubblici che l'amministrazione comunale ha sposato in continuità con le esperienze avviate negli anni scorsi, nella convinzione che la cultura debba essere per tutti e che offrire strumenti e occasioni per favorire la fruizione culturale sia la strada giusta per sostenere la crescita della nostra comunità in termini di consapevolezza e di conoscenza. Ringrazio gli amici di Puglia Culture che di anno in anno sono al nostro fianco per proporre al pubblico rassegne e cartelloni di straordinaria qualità”, commenta Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari.

DAB Festival 2025 si conferma così uno dei principali appuntamenti coreutici del Sud Italia, capace di coniugare grande danza internazionale e ricerca indipendente, promuovendo l’accesso alla cultura e lo sviluppo di nuovi pubblici.



Biglietti e abbonamenti DAB Festival 2025 – Tutte le informazioni utili Masterclass gratuite con grandi nomi della danza - Non mancheranno le occasioni di formazione: in programma tre Masterclass gratuite riservate agli abbonati alla rassegna, condotte da due figure di riferimento della danza europea: Marigia Maggipinto, danzatrice, membro della compagnia del Tanztheater Pina Bausch dal 1989 al 1999 e Lucia Geppi, Maître de Ballet e assistente alla coreografia, con una carriera internazionale riconosciuta e collaborazioni con le più importanti compagnie italiane ed europee.“DAB Festival - Danza ABari si annuncia come una rassegna imperdibile non solo per chiunque ami la danza contemporanea ma anche per tutti coloro i quali si affacciano al mondo dell’arte coreutica per la prima volta. Per nove giorni Bari sarà attraversata dalla bellezza e dalla forza della danza grazie a due esclusive nazionali e tre regionali che porteranno sul palco di tre teatri della città nomi di richiamo internazionale, due masterclass gratuite che consentiranno ai nostri danzatori di confrontarsi con due maestri indiscussi dell'arte della danza e, per la prima volta, un percorso destinato proprio a chi non ha avuto la possibilità di accostarsi all'esperienza della visione coreutica. Prosegue così, nel migliore dei modi, il percorso di costruzione di nuovi pubblici che l'amministrazione comunale ha sposato in continuità con le esperienze avviate negli anni scorsi, nella convinzione che la cultura debba essere per tutti e che offrire strumenti e occasioni per favorire la fruizione culturale sia la strada giusta per sostenere la crescita della nostra comunità in termini di consapevolezza e di conoscenza. Ringrazio gli amici di Puglia Culture che di anno in anno sono al nostro fianco per proporre al pubblico rassegne e cartelloni di straordinaria qualità”, commenta Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari.DAB Festival 2025 si conferma così uno dei principali appuntamenti coreutici del Sud Italia, capace di coniugare grande danza internazionale e ricerca indipendente, promuovendo l’accesso alla cultura e lo sviluppo di nuovi pubblici.



DAB Festival 2025 ha agevolazioni pensate per favorire la partecipazione di studenti, scuole e appassionati.



RIDOTTO SPECIALISSIMO – solo 10 euro

Per tutti gli studenti di scuole di danza, licei coreutici e DAMS, è previsto un biglietto ridotto straordinario valido per tutti gli spettacoli del festival. Un’occasione unica per vivere da vicino le creazioni di grandi coreografi internazionali a un prezzo simbolico.



ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI – 50 euro



RIDUZIONI GRUPPI E UNIVERSITÀ: per gruppi organizzati di almeno 10 persone, abbonati alla stagione teatrale 2024/25 del Teatro Piccinni, studenti e docenti dell’Università degli Studi di Bari (Dams con accesso ridottissimo)



Dove acquistare i biglietti:



Prenotazioni via mail:



Online:



Botteghino del Teatro Piccinni



Direttamente la sera di spettacolo presso i botteghini dei teatri Piccinni, Kismet e Abeliano



CONVENZIONE Network Internazionale Danza Puglia – rassegna L’Arte dello Spettatore: esclusivamente per il 1 giugno acquistando il biglietto per uno dei due spettacoli in programma nella stessa data nell’ambito delle due rassegne a Bari e Bitonto, è possibile accedere al secondo con un ingresso ridotto.



info RIDOTTO SPECIALISSIMO – solo 10 euroPer tutti gli studenti di scuole di danza, licei coreutici e DAMS, è previsto un biglietto ridotto straordinario valido per tutti gli spettacoli del festival. Un’occasione unica per vivere da vicino le creazioni di grandi coreografi internazionali a un prezzo simbolico.ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI – 50 euroRIDUZIONI GRUPPI E UNIVERSITÀ: per gruppi organizzati di almeno 10 persone, abbonati alla stagione teatrale 2024/25 del Teatro Piccinni, studenti e docenti dell’Università degli Studi di Bari (Dams con accesso ridottissimo)Dove acquistare i biglietti:Prenotazioni via mail: prenotazionidab@gmail.com Online: www.vivaticket.com Botteghino del Teatro PiccinniDirettamente la sera di spettacolo presso i botteghini dei teatri Piccinni, Kismet e AbelianoCONVENZIONE Network Internazionale Danza Puglia – rassegna L’Arte dello Spettatore: esclusivamente per il 1 giugno acquistando il biglietto per uno dei due spettacoli in programma nella stessa data nell’ambito delle due rassegne a Bari e Bitonto, è possibile accedere al secondo con un ingresso ridotto.info https://www.pugliaculture.it/rassegna/bari-dab-festival-2025-danzaabari/

BARI - Due esclusive nazionali e tre prime regionali, coreografi internazionali, étoile d’élite e giovani compagnie emergenti per l’edizione 2025 di DAB Festival – DanzaABari, rassegna dedicata alla danza contemporanea del Comune di Bari, realizzata in collaborazione con Puglia Culture. Una proposta di altissimo profilo artistico e culturale in una settimana di spettacoli imperdibili dal 29 maggio al 7 giugno tra i teatri Piccinni, Abeliano e Kismet. Non mancheranno le occasioni di promozione del pubblico: in programma Masterclass gratuite riservate agli abbonati alla rassegna e un ciclo di incontri aperti al pubblico, dal titolo “La danza contemporanea? Non la capisco!”.