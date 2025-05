Dalla medaglia al badge: a RoboCupJunior 2025 l’innovazione educativa parla pugliese (e arriva da Bologna)

Dal 4 al 7 giugno, il Fiera del Levante Conference Center si trasformerà in un polo internazionale di innovazione e apprendimento con l’edizione 2025 del, una delle competizioni più prestigiose di robotica educativa. Oltre 20 Paesi saranno rappresentati da studenti che si sfideranno in prove di programmazione, automazione e problem solving, mettendo in pratica le competenze STEM in un contesto di cooperazione e creatività.

🏅 Dalla medaglia al badge: un premio che racconta le competenze

Oltre ai classici trofei, l’edizione di quest’anno porterà un’importante novità: i digital badge, microcredenziali digitali che certificano le competenze acquisite dagli studenti in modo visibile, trasparente e spendibile anche al di fuori della scuola.

Davide Bernard

A proporli è IQC – Italian Quality Company, realtà bolognese attiva a livello nazionale nella promozione di certificazioni digitali per scuola, formazione e lavoro. Il loro messaggio è chiaro: “La vera sfida non è solo vincere, ma rendere visibile ciò che si è imparato.”

🎤 Due speech per raccontare il valore della microcertificazione

IQC sarà protagonista di due appuntamenti ufficiali durante la manifestazione, con interventi rivolti a studenti, docenti e dirigenti scolastici:

Giovedì 5 giugno, ore 9.00 – 10.00

👤 Relatore: Davide Bernard

👥 Pubblico: studenti delle scuole superiori e insegnanti

Venerdì 6 giugno, ore 16.00 – 17.00

👤 Relatrice: Valentina Amendola

👥 Pubblico: docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado

📍 Entrambi gli incontri si svolgeranno nella Sala 6/7 del Conference Center

🎓 Titolo condiviso: “From Medal to Badge: A Tangible Award for Students’ Skills”

Durante gli interventi verrà presentata C-Box, la piattaforma digitale sviluppata da IQC per la gestione e l’attribuzione di badge, pensata per scuole, ITS, enti formativi e accademie.

🧠 Esperienze interattive allo stand IQC

Presso lo stand ITALIAN QUALITY COMPANY, visitatori e partecipanti potranno:

svolgere il quiz “Che tipo di innovatore sei?”

ricevere un badge digitale demo personalizzato

assistere a demo pratiche di C-Box e scoprirne gli impieghi reali nella didattica

“Il digital badge non è un gadget, ma un certificato riconoscibile e interoperabile. Permette di valorizzare anche ciò che la pagella non racconta”, spiega Davide Bernard.

“È uno strumento che unisce didattica, orientamento e motivazione, utile per studenti, docenti e famiglie”, aggiunge Valentina Amendola.

📚 Una visione concreta per la scuola digitale

I badge promossi da IQC rispettano gli standard europei (Europass, EQF, EduGain) e sono integrabili nei curriculum scolastici, e-portfolio, percorsi PCTO e attività extracurricolari. Una soluzione che arricchisce il profilo degli studenti e documenta non solo quanto si è preso, ma soprattutto chi si è diventati.

📍 Appuntamento alla RoboCupJunior dal 4 al 7 giugno – Stand IQC & Sala 6/7

💬 Scopri di più su www.c-box.it – badge, speech, quiz e nuove prospettive per la scuola del futuro.