Delitto di Garlasco: nuove perquisizioni a Voghera, si cerca l'arma del delitto

PAVIA - Nuovenelle indagini sul delitto di, la giovane assassinata il 13 agosto del 2007 a. Nella mattinata odierna, ihanno dato il via a una serie dinella casa di, indagato per l'omicidio, situata a. Le perquisizioni sono state ordinate per acquisire, con un focus particolare sull'analisi di supporti informatici, come, presenti all'interno dell'abitazione di Sempio.

Oltre all’abitazione di Sempio, i militari hanno eseguito perquisizioni anche nelle case dei genitori dell'indagato e di due amici dello stesso. L'obiettivo delle operazioni è raccogliere ulteriori indizi che possano contribuire a chiarire la dinamica dell'omicidio, ancora oggi avvolta nel mistero.

Setaccio di un campo per l'arma del delitto

Contemporaneamente alle perquisizioni domiciliari, i Carabinieri del nucleo investigativo di Milano, sotto la supervisione della Procura di Pavia, stanno setacciando un'area campestre a Tromello, un comune confinante con Garlasco. L’obiettivo è quello di rintracciare la possibile arma del delitto, elemento fondamentale per il proseguimento delle indagini.

Il caso di Chiara Poggi, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, rimane ancora irrisolto, e queste nuove operazioni fanno parte di una serie di iniziative volte a fare luce su un omicidio che ha segnato la cronaca italiana. Il nome di Andrea Sempio è al centro delle indagini sin dall'inizio, ma finora non sono emersi elementi decisivi per incriminarlo definitivamente.

Le forze dell'ordine sono determinate a risolvere il caso, continuando a cercare riscontri che possano portare alla verità.