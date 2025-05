Rinviati i funerali di Giancarlo Cito: la salma sequestrata per accertamenti

TARANTO - I funerali di, ex sindaco died ex deputato di, previsti inizialmente per il pomeriggio di ieri, sono stati. La decisione è legata alda parte dell’autorità giudiziaria, in seguito a unadell’ex politico, che ha richiesto chiarimenti sulle

Cito, 79 anni, si trovava ricoverato presso la RSA Cittadella della Carità, dove è deceduto domenica scorsa. A seguito della segnalazione, la salma è stata trasferita all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, in attesa delle determinazioni della magistratura sull’eventuale esecuzione di un’autopsia.

A comunicare ufficialmente il rinvio delle esequie è stato il figlio Mario Cito, attualmente candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative tarantine. In un post sui social ha scritto:

“Duole comunicare che, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, i funerali del nostro caro Giancarlo non saranno effettuati nella giornata di martedì. Seguiranno ulteriori indicazioni circa la data.”

In attesa di nuovi sviluppi da parte delle autorità competenti, la città di Taranto rimane in attesa di poter porgere l’ultimo saluto a una figura politica che ha segnato, nel bene e nel male, la storia recente del capoluogo jonico.