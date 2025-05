Internazionali d’Italia: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale dopo 11 anni

janniksin Ig

FRANCESCO LOIACONO - Grande giornata per il tennis azzurro agli Internazionali d’Italia sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si qualificano ai quarti di finale, mentre Jasmine Paolini conquista uno storico accesso alla semifinale nel torneo femminile, un risultato che mancava dal 2014.

Sinner vola ai quarti, Musetti elimina Medvedev

Jannik Sinner supera con autorità l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6, 6-3. L’azzurro accede così ai quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.

Impresa anche per Lorenzo Musetti, che batte il numero 4 del mondo Daniil Medvedev in due set, 7-5, 6-4, conquistando con merito l’accesso ai quarti. Ad attenderlo ci sarà il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto il francese Arthur Fils per 7-6, 6-1.

Negli altri incontri del tabellone maschile:

Tommy Paul (USA) ha battuto Alex De Minaur (AUS) 7-5, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP) ha avuto la meglio su Karen Khachanov (RUS) con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5

Hubert Hurkacz (POL) ha vinto contro Jakub Mensik (CZE) 7-6, 4-6, 7-6

Jack Draper (GBR) ha rimontato e battuto Corentin Moutet (FRA) 1-6, 6-4, 6-3

Paolini in semifinale: è storia per il tennis femminile italiano

Nel tabellone femminile brilla Jasmine Paolini, che firma un’impresa battendo la russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2 e approda in semifinale. Un risultato storico per il tennis femminile italiano: l’ultima a riuscirci era stata Sara Errani nel 2014.

Paolini affronterà ora Peyton Stearns (USA), che ha eliminato l’ucraina Elina Svitolina con lo stesso punteggio di 6-7, 6-4, 6-2.