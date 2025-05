Dl Sicurezza: Bellomo (FI) difende il governo, “Sosteniamo cittadini onesti e contrastiamo i criminali”

BARI - «Quella dell’opposizione è l’arte del contrario». Così il deputato di Forza Italia,, componente della Commissione Giustizia, ha commentato durante la dichiarazione di voto sul Dl Sicurezza nell’Aula della Camera.

Bellomo ha accusato la sinistra di limitarsi a dire “no” senza proporre alternative concrete, nonostante riconosca l’esistenza dei problemi affrontati dal decreto. «Il governo di centrodestra – ha spiegato – sta semplicemente applicando il proprio programma a tutela degli anziani truffati, di chi subisce l’occupazione della propria abitazione da parte di criminali violenti e arroganti, e di tutte le vittime di chi sfrutta donne e bambini per attività illecite».

Il deputato ha sottolineato come alcuni movimenti politici, noti per il loro giustizialismo, si stiano ora trasformando in pseudogarantisti, difendendo posizioni che in passato hanno contrastato duramente. «Il nostro garantismo – ha chiarito Bellomo – significa rigore, tutela delle regole e un giusto processo, ma senza favorire chi commette reati sistematicamente».

Il parlamentare ha poi precisato: «Nessuno nel centrodestra impedirà mai manifestazioni pacifiche, ma questo non giustifica azioni illegali come l’ingresso abusivo in cantieri».

«Il governo – ha concluso Bellomo – difende i cittadini onesti, combatte i criminali e mantiene le promesse fatte in campagna elettorale. Continuerà sulla sua strada, consapevole che il pregiudizio della sinistra porterà solo a un “no” fine a se stesso, privo di contenuti e, quindi, senza futuro».