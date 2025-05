Dramma familiare ad Otranto: anziano spara alla moglie e si toglie la vita

Tragedia familiare nella mattinata di oggi in una tranquilla abitazione di Otranto, dove un uomo di oltre 80 anni ha sparato alla moglie mentre questa si trovava a letto, per poi rivolgere l’arma contro di sé e togliersi la vita.

La donna, anche lei anziana, è rimasta gravemente ferita: colpita da almeno un proiettile, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove si trova attualmente in condizioni critiche. I sanitari stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari che, preoccupati per l’assenza di notizie, si sono recati presso l’abitazione della coppia, facendo la terribile scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe agito in un momento di disperazione. Non si esclude che alla base del gesto possano esserci motivi legati alla salute o alla fragilità psichica, ma ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

L’arma utilizzata, presumibilmente detenuta legalmente, è stata sequestrata dai militari dell’Arma, che hanno transennato la zona per i rilievi del caso. La comunità di Otranto è sconvolta dall’accaduto, un evento che ha scosso l'intera cittadinanza.

Le indagini proseguono per far luce su un dramma che lascia attoniti, consumatosi tra le mura domestiche.