A Trani la mostra “Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio Gianni Berengo Gardin” a Palazzo delle Arti Beltrani

Dopo il successo delle esposizioni dedicate a grandi maestri della fotografia come Tina Modotti, Ferruccio Ferroni, Letizia Battaglia e Giuseppe Cavalli,accoglie un’altra grande mostra che promette di lasciare il segno. Dal, sarà visitabile, esposizione curata dae promossa da

Per la prima volta una mostra monografica dedicata esclusivamente alla Puglia trova spazio nella regione stessa, attraverso l’inconfondibile sguardo fotografico di uno dei più grandi autori italiani del Novecento: Gianni Berengo Gardin. In esposizione trentacinque opere in bianco e nero, tratte dal suo vastissimo archivio, che documentano i paesaggi, i volti e le trasformazioni del territorio pugliese dagli anni Sessanta ad oggi.

Un viaggio nel tempo e nello spazio della Puglia

Il percorso espositivo si sviluppa attorno a luoghi iconici della Puglia, inclusa Trani, ritratta più volte dallo stesso Berengo Gardin in scatti che restituiscono tutta la sua eleganza e il fascino sospeso nel tempo. Le immagini, alcune delle quali inedite, sono tratte da lavori commissionati dal Touring Club Italiano e pubblicate in volumi come “Puglia” della collana Attraverso l’Italia e “Le vie d’Italia”, celebre rivista illustrata degli anni Sessanta.

Un esempio è l’articolo “Un giardino d’incanti” di Giuseppe Bozzini, pubblicato nel 1967, dove si esprime ottimismo verso il futuro della regione. A quel fervore culturale e a quel “raffinato vitalismo” la mostra rende omaggio, attraverso l’obiettivo di Berengo Gardin, fotografo che ha sempre privilegiato il bianco e nero per la sua capacità di non distogliere l’attenzione dal soggetto e di esaltare l’essenza delle cose.

Visite guidate e aperture straordinarie

Durante il mese di maggio il Palazzo delle Arti Beltrani osserverà aperture straordinarie, tra cui la Notte Europea dei Musei (sabato 17 maggio, fino alle 21:30), con visite guidate curate direttamente dalla storica dell’arte Alessia Venditti, previste anche nei weekend successivi (18, 24, 25 e 31 maggio).

Il biglietto per la visita guidata (10 euro) include anche l’accesso alle collezioni permanenti della Pinacoteca “Ivo Scaringi”. Il ticket d’ingresso alla mostra è di 8 euro (intero) e 6 euro (ridotto), acquistabile in loco o online sul circuito Vivaticket.

L’autore e il contesto storico

Gianni Berengo Gardin, classe 1930, ha iniziato a fotografare negli anni Cinquanta, collaborando con importanti testate nazionali e internazionali. Con oltre 260 volumi pubblicati, 360 mostre personali e opere conservate in prestigiose istituzioni come il MoMA di New York e la Maison Européenne de la Photographie di Parigi, Berengo Gardin è considerato una colonna portante della fotografia di reportage e sociale.

Il progetto espositivo, oltre ai testi della curatrice, si arricchisce dei contributi di Marcello Sparaventi (Centrale Fotografia, Fano) e dell’architetto Mariana Soricelli, che contestualizzano il lavoro dell’autore all’interno del panorama fotoamatoriale italiano e dello sviluppo storico-urbanistico pugliese degli anni Sessanta.

Patrocini e partner

La mostra è patrocinata dal Touring Club Italiano - Club di Territorio Bari BAT, dalla Città di Trani, dalla Provincia di Barletta Andria Trani e sostenuta da Regione Puglia, Festival Internazionale Castel dei Mondi, PACT - Polo Arti Cultura Turismo e Puglia Culture. Un ringraziamento speciale va a Click Global Service per il supporto tecnico agli allestimenti.

📅 Date: 16 aprile – 30 giugno 2025

📍 Dove: Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani (BT)

🕙 Orari: dal martedì alla domenica, 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

🎟️ Biglietti: €8 intero, €6 ridotto – Visita guidata €10

🎫 Online: www.vivaticket.com

📞 Info: 0883 500044 – info@palazzodelleartibeltrani.it

🌐 Web: www.palazzodelleartibeltrani.it

Ufficio stampa:

Annamaria Natalicchio

📧 natalicchioannamaria@gmail.com – ufficiostampa@sinestesiemediterranee.it

📱 349 7562789