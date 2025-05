Due aziende pugliesi premiate agli "Amazon Made in Italy Award" per l’eccellenza nell’e-commerce

Brillano due realtà pugliesi tra le vincitrici della quarta edizione del premio, tenutosi ieri aa Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di, premiate rispettivamente nelle categorie “” e “”.

La cerimonia, organizzata da Amazon con il supporto di Agenzia ICE, ha visto la partecipazione di dieci piccole e medie imprese italiane (PMI) che si sono distinte per capacità imprenditoriale, innovazione e successo nel commercio digitale, in occasione dei Made in Italy Days (26 maggio – 2 giugno 2025).

Milo e la rinascita familiare con il brand Decor Space

Un premio importante per Milo, azienda di Altamura (BA), che ha conquistato la giuria nella categoria “Buon sangue non mente”, dedicata alle imprese familiari che hanno saputo rilanciarsi nell’era digitale. Con il marchio Decor Space, Milo è passata da una ferramenta di 50 m² a un sito logistico da oltre 15.000 m², ampliando l’offerta a prodotti per arredamento da interni ed esterni. Oggi l’azienda conta quasi 30 dipendenti e ha registrato nel 2024 un fatturato di 8 milioni di euro, con l’80% generato online, di cui oltre il 45% su Amazon.

“Siamo passati da rivenditori a produttori, creando un marchio nostro e puntando sull’identità aziendale”, spiega Giovanni Miglionico, E-commerce Manager di Milo. “Amazon ci ha permesso di raggiungere un pubblico internazionale e rafforzare anche le vendite offline grazie all’apertura di temporary shop a Bari e Matera.”

Remo Sartori, ambasciatore del Made in Italy all’estero

Il riconoscimento nella categoria “Paese che vai Italia che trovi”, riservato alle aziende italiane che esportano con successo i propri prodotti tramite Amazon, è andato invece a Remo Sartori, che grazie alla piattaforma ha saputo espandere la propria presenza oltre confine, mantenendo salda l’identità territoriale e culturale.

Amazon e il Made in Italy: un binomio da 10 anni

Il premio si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il decimo anniversario della vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata nel 2015 per valorizzare la creatività e l’artigianato italiano. Oggi la vetrina ospita oltre 5.500 PMI italiane, con più di 3 milioni di prodotti distribuiti in 11 Paesi.

Secondo l’ultimo report Amazon, la Puglia è tra le regioni più dinamiche nel commercio digitale: oltre 1.700 PMI pugliesi sono presenti sul portale, con più di 9,5 milioni di prodotti venduti nel 2023 e oltre 45 milioni di euro di vendite all’estero. La sezione regionale dedicata alla Puglia nella vetrina Made in Italy conta più di 150 aziende locali, per un totale di circa 20.000 prodotti, di cui il 50% nella categoria Home e il 10% nel Fashion.

Le parole di Amazon

“Con questo premio vogliamo valorizzare chi, ogni giorno, innova senza dimenticare la tradizione e porta nel mondo l’unicità del Made in Italy”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia. “Digitale ed export sono due leve strategiche per la crescita delle PMI italiane.”

A consegnare i riconoscimenti, rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale tra cui Fausta Bergamotto (Sottosegretario al MIMIT), Pierluigi Sanna (vicesindaco di Roma), Valentina Picca Bianchi (FIPE) e Roberto Luongo, consigliere del Ministro Urso per il Made in Italy.

Due storie pugliesi, due esempi di eccellenza e visione imprenditoriale che dimostrano come tradizione e innovazione possano convivere e rafforzarsi attraverso il digitale.