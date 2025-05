Elezioni a Taranto: Francesco Tacente, candidato sindaco di "Taranto vince", ha votato questa mattina

TARANTO - Questa mattina, il candidato sindaco della coalizione civica e moderata "Taranto vince", Francesco Tacente, si è recato alle urne per esprimere il proprio voto. Tacente ha votato presso la sezione 133 del plesso Bettolo, situato in via Pupino.

L’occasione ha rappresentato un momento importante per il candidato, che ha voluto testimoniare personalmente il proprio impegno nel processo elettorale.