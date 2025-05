Elezioni a Triggiano, ballottaggio all’orizzonte: Mauro Battista in testa, sfiderà Giuseppe Toscano

– Sarà il ballottaggio a decidere il prossimo sindaco di Triggiano. Secondo le proiezioni degli exit poll, in cima alla classifica si posiziona, sostenuto da una vasta coalizione civica composta da Più Valore per Triggiano, Siamo Triggiano, Insieme per il Futuro di Triggiano, Per Triggiano e Meglio Battista. A contendergli la fascia tricolore sarà, sostenuto da una compagine politica che comprende Movimento 5 Stelle, Triggiano Rinasce, Ora Orizzonti Attivi e Triggiano Possibile.

«Siamo contenti per il risultato che fa pensare a un cambiamento per Triggiano», ha dichiarato Mauro Battista. «Non ho partiti alle spalle e i triggianesi mi hanno dato una possibilità. Ringrazio tutti per questo grandissimo risultato: ce lo aspettavamo, ma non con una tale forza. Siamo pronti ad affrontare il ballottaggio con serietà, umiltà e impegno. Probabilmente i cittadini hanno apprezzato un programma concreto per trasformare Triggiano in una città moderna. Conosco bene la macchina amministrativa e sono pronto a dare risposte ai problemi reali della comunità».

Dall’altra parte, Giuseppe Toscano si dice fiducioso e soddisfatto del consenso in crescita: «Fino a un mese fa eravamo considerati gli outsider, ma i triggianesi hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta politica. Il dato va ancora confermato, ma il trend sembra consolidarsi. Il nostro progetto punta al rinnovamento e a un ricambio vero della classe politica locale. Il nostro obiettivo è chiaro: dare a Triggiano l'opportunità di voltare pagina dopo un’amministrazione che riteniamo fallimentare».

Il duello finale si giocherà dunque tra due visioni molto diverse della città: da un lato Battista, volto civico con esperienza amministrativa, dall’altro Toscano, espressione di un fronte politico che punta sul rinnovamento e sull'alternativa.

Il clima si scalda in vista del secondo turno, con i cittadini chiamati a scegliere il futuro politico di Triggiano.