Lecce, il seminario 'IA e Edilizia: una rivoluzione per il lavoro tradizionale?' al Convitto Palmieri

LECCE – Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Lecce, con il patrocinio della Provincia di Lecce, ha organizzato mercoledì 28 maggio, dalle ore 15.00, presso il Convitto Palmieri di Lecce, un seminario di approfondimento sull'intelligenza artificiale applicata al settore: "IA e Edilizia: una rivoluzione per il lavoro tradizionale?".





L’iniziativa vedrà la partecipazione degli Ordini professionali, del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Puglia, del Vice presidente nazionale Alessandro Valsecchi.





Scopo dell’incontro è quello di analizzare e aprire un confronto sugli aspetti positivi e critici dell’intelligenza artificiale, applicata al settore delle costruzioni.





L’edilizia rappresenta uno dei settori economici più rilevanti, un pilastro dell’economia reale, con una percentuale di manodopera considerevole. La professionalità degli addetti ai lavori si forma con l’esperienza nei cantieri, dove il supporto umano è strettamente connesso con l’attività svolta.





Nel settore delle costruzioni, l’intelligenza artificiale sta incidendo su molteplici aspetti: la pianificazione, la progettazione e l’esecuzione. Di notevole importanza è il riscontro positivo nell’ambito della sicurezza. Grazie all’applicazione di nuove tecnologie come laser scanner, telecamere smart e all’automazione, si è in grado di prevenire e ridurre gli incidenti sul lavoro, cercando di correggere comportamenti a rischio o limitare le situazioni di emergenza.





Per continuare a realizzare nel modo corretto la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, bisogna pensare ad essa come uno strumento a supporto del lavoro. Non a caso le criticità che ne mettono in discussione l’utilizzo non riguardano il modo in cui una macchina funziona, bensì il suo ruolo nella possibile sostituzione del modello umano.





È realtà dei nostri giorni la presenza di robot umanoidi in azienda che sostituiscono e coadiuvano il lavoro dell’uomo; quello che fino a qualche anno fa si vedeva solo nei film di fantascienza oggi è realtà. L’innovazione nell’ambito lavorativo deve necessariamente passare dalla collaborazione tra macchine e uomini, in quanto l’esperienza, la formazione e l’etica non possono essere replicate da una macchina.





Questo il programma:





SALUTI

Gabriele Greco - Presidente ANCE Lecce

Luigi De Santis - Presidente Gruppo Giovani ANCE Puglia

Stefano Minerva - Presidente Provincia di Lecce

Francesco Micelli- Presidente Ordine degli Ingegneri di Lecce

Tommaso Marcucci- Presidente Ordine degli Architetti di Lecce

Luigi Ratano - Presidente Collegio dei Geometri di Lecce





APERTURA

Mario Maggio - Presidente Gruppo Giovani ANCE Lecce





LAVORI





BEST PRACTICE

Arialdo Zamperlini e Mattia Moretto - Spe3D

"La tecnologia per un restauro digitale"





TAVOLA ROTONDA

Mario Maggio - Gruppo Giovani ANCE Lecce

Sebastiano Cacciatore - Collegio dei Geometri di Lecce

Tommaso Marcucci - Ordine degli Architetti di Lecce

Nicola Fiore - Ordine degli Ingegneri di Lecce

Carla Di Biccari - CORE Lab Università del Salento





CONCLUSIONI

Alessandro Valsecchi - Vicepresidente Giovani ANCE





MODERATORE

Daniele Verdesca - Direttore Cassa Edile della provincia di Lecce